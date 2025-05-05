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В Ханое наблюдается туристический бум в праздничные дни 30 апреля и 1 мая
Спрос на отдых и путешествия значительно вырос в связи с пятидневными праздниками. Загрузка номеров в отелях категории 4–5 звёзд была высокой: Somerset Grand Hanoi — 99%, Sofitel Legend Metropole — 88,3%, Fraser Suites — 88%, Apricot Hotel — 84%.
Средний коэффициент загрузки отелей составил около 69,67% (рост на 9,27 процентных пункта по сравнению с 2024 годом). Также отмечен рост посещаемости и выручки в торговых центрах и заведениях общественного питания.
От знаковых исторических достопримечательностей, таких как Императорская цитадель Тханглонг, Храм литературы и тюрьма Хоало, до оживлённых культурных пространств в Старом квартале и пешеходных улиц у озера Хоанкием - всё готово к приёму гостей.
Обязательно посетите район Бави, древнюю деревню Дыонглам, пагоды Тэйфыонг и Тхэй - здесь ностальгическое очарование сочетается со спокойствием природы.
Не пропустите керамическую деревню Батчанг, где можно попробовать себя в создании уникальных глиняных изделий.
Праздничная атмосфера царит в Деревне культуры и туризма народностей Вьетнама.
А в Водно-развлекательном парке Западного озера вас ждёт крупнейший водный фестиваль года: живая музыка, цирковые представления, красочные карнавальные шествия, бесплатные командные игры и розыгрыши с призами.
Ханой готов подарить незабываемые впечатления на праздники - будь то история, природа или отдых всей семьёй.