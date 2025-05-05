Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В Ханое наблюдается туристический бум в праздничные дни 30 апреля и 1 мая

4 мая Департамент туризма города Ханоя сообщил, что результаты работы по обслуживанию туристов в период праздников по случаю Дня Победы 30 апреля и Международного дня труда 1 мая 2025 года показали позитивные сдвиги. По предварительным оценкам, Ханой принял около 875,2 тысячи туристов (рост на 18,64% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). В том числе 136,19 тысячи иностранных туристов — увеличение на 55,35% по сравнению с прошлым годом. Общий доход от туризма составил примерно 3,15 триллиона донгов (рост на 25,21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Спрос на отдых и путешествия значительно вырос в связи с пятидневными праздниками. Загрузка номеров в отелях категории 4–5 звёзд была высокой: Somerset Grand Hanoi — 99%, Sofitel Legend Metropole — 88,3%, Fraser Suites — 88%, Apricot Hotel — 84%.

Средний коэффициент загрузки отелей составил около 69,67% (рост на 9,27 процентных пункта по сравнению с 2024 годом). Также отмечен рост посещаемости и выручки в торговых центрах и заведениях общественного питания.

От знаковых исторических достопримечательностей, таких как Императорская цитадель Тханглонг, Храм литературы и тюрьма Хоало, до оживлённых культурных пространств в Старом квартале и пешеходных улиц у озера Хоанкием - всё готово к приёму гостей.

Обязательно посетите район Бави, древнюю деревню Дыонглам, пагоды Тэйфыонг и Тхэй - здесь ностальгическое очарование сочетается со спокойствием природы.

Не пропустите керамическую деревню Батчанг, где можно попробовать себя в создании уникальных глиняных изделий.

Праздничная атмосфера царит в Деревне культуры и туризма народностей Вьетнама.

А в Водно-развлекательном парке Западного озера вас ждёт крупнейший водный фестиваль года: живая музыка, цирковые представления, красочные карнавальные шествия, бесплатные командные игры и розыгрыши с призами.

Ханой готов подарить незабываемые впечатления на праздники - будь то история, природа или отдых всей семьёй.

ИЖВ/ВИА

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