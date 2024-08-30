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В Ханое наблюдается резкий рост туризма за восемь месяцев
Доходы от туризма также резко возросли, достигнув за этот период 73,2 триллиона донгов (почти 3 миллиарда долларов США), что означает рост на 19,2% в годовом исчислении.
Этому росту способствуют увеличение количества мест в гостиницах, более широкий выбор вариантов размещения, а также разнообразие достопримечательностей и развлечений. В настоящее время Ханой предлагает 71 246 номеров в 3 760 объектах размещения, обслуживая как внутренних, так и иностранных туристов благодаря широкой сети торговых, ресторанных и развлекательных центров.
Чтобы использовать этот импульс, Ханой запускает ряд мероприятий и инициатив. Не за горами Ханойский туристический фестиваль Аозай 2024 и Ханойский фестиваль подарков 2024, а также повышенное внимание к спортивному туризму и культурно-историческим туристическим продуктам.
Данг Хыонг Жанг, директор Департамента туризма, представила эти планы, подчеркнув стремление города расширить свои туристические возможности. Одной из ключевых инициатив является разработка пилотной модели сельскохозяйственного и сельского туризма, направленной на продвижение общинного туризма и демонстрацию традиционных ценностей групп этнических меньшинств.
На недавней конференции с туристическими компаниями департамент обсудил стратегии дальнейшего стимулирования сектора. В планах - оцифровка информации о туристических направлениях и объектах, продвижение Ханоя как первоклассного направления и привлечение дополнительных инвестиций в сектор.