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НОВОСТИ

В Ханое наблюдается резкий рост туризма за восемь месяцев

В Ханое наблюдается всплеск туризма, только в августе его посетили 2,49 млн человек, в том числе 496 400 иностранцев и 2 млн внутренних туристов, что на 34,5% и 11,1% больше, чем в прошлом году, соответственно, сообщил 29 августа муниципальный департамент туризма.
  Иностранцы наслаждаются туром на велорикшах вокруг озера Хоанкием в Ханое. Фото: ВИА
В течение 2024 года туристическая индустрия Ханоя демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, успев привлечь 19 миллионов посетителей в период с января по август, что на 12,3% больше, чем в прошлом году. С учетом предстоящих праздников и праздничных сезонов эта положительная тенденция не имеет признаков замедления.

Доходы от туризма также резко возросли, достигнув за этот период 73,2 триллиона донгов (почти 3 миллиарда долларов США), что означает рост на 19,2% в годовом исчислении.

Этому росту способствуют увеличение количества мест в гостиницах, более широкий выбор вариантов размещения, а также разнообразие достопримечательностей и развлечений. В настоящее время Ханой предлагает 71 246 номеров в 3 760 объектах размещения, обслуживая как внутренних, так и иностранных туристов благодаря широкой сети торговых, ресторанных и развлекательных центров.

Чтобы использовать этот импульс, Ханой запускает ряд мероприятий и инициатив. Не за горами Ханойский туристический фестиваль Аозай 2024 и Ханойский фестиваль подарков 2024, а также повышенное внимание к спортивному туризму и культурно-историческим туристическим продуктам.

Данг Хыонг Жанг, директор Департамента туризма, представила эти планы, подчеркнув стремление города расширить свои туристические возможности. Одной из ключевых инициатив является разработка пилотной модели сельскохозяйственного и сельского туризма, направленной на продвижение общинного туризма и демонстрацию традиционных ценностей групп этнических меньшинств.

На недавней конференции с туристическими компаниями департамент обсудил стратегии дальнейшего стимулирования сектора. В планах - оцифровка информации о туристических направлениях и объектах, продвижение Ханоя как первоклассного направления и привлечение дополнительных инвестиций в сектор.

ИЖВ/ВИА

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