В Ханое завершился Вьетнамский социально-экономический форум-2022

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Фото: ВИА

На форуме председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ выступил с заключительной речью, в которой подчеркнута необходимость настойчивого поддержания макроэкономической стабильности для повышения устойчивости и самостоятельности экономики страны.

18 сентября в Национальном конференц-центре в Ханое завершил свою работу Вьетнамский социально-экономический форум-2022. Организатором мероприятия выступил Комитет вьетнамского парламента по экономическим вопросам совместно с Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам, Государственной политической академией им. Хо Ши Мина и Вьетнамской академией общественных наук под девизом «Укрепление макроэкономического фундамента, содействие восстановлению и устойчивому развитию экономики».

На форуме председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ выступил с заключительной речью, в которой подчеркнута необходимость настойчивого поддержания макроэкономической стабильности для повышения устойчивости и самостоятельности экономики страны.

По словам спикера парламента, в работе форума этого года приняли участие 450 делегатов в очном формате; а в онлайн-формате– примерно 600 преподавателей и учащихся 6 академий и высших учебных заведений (Государственной политической академии им. Хо Ши Мина, Национального экономического университета, Университета внешней торговли, Ханойского государственного университета, Института экономики и права при Государственном университете города Хошимина, Финансовой академии).

Участники форума единогласно отметили ситуацию в мире и во Вьетнаме. По их оценке, мир продолжает сталкиваться с многочисленными трудностями и вызовами из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Несмотря на восстановление мировой экономики, эпидемиологическая обстановка остается сложной, что отражается в незначительном количестве иностранных туристов и угрозе возникновения новых инфекционных заболеваний и эпидемией. Проходящие в последнее время конфликты между странами усугубляли проблемы, с которыми сталкивается мир из-за нарушенных глобальных цепочек поставок, что привело к росту цен на энергию и продовольствие, повышению уровня инфляции во всем мире. Помимо этого, на экономику негативное влияние оказывает изменение климата и экстремальные погодные условия. Лишь за 8 месяцев 2022 года изменение климата и экстремальные погодные условия нанесли ущерб вьетнамской экономике на сумму примерно 6 трлн. донгов (более 255 млн. долл. США), что в 6,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в мире быстро идут цифровая трансформация и переход к «зеленой» энергии, что не только предоставляет большие возможности, но и бросает многочисленные вызовы стране. Однако, когда многие страны мира страдают от высоких темпов инфляции и замедления экономического роста, то Вьетнам сохраняет низкий уровень инфляции и достигает высоких темпов роста экономики.

По прогнозам Министерства планирования и инвестиций Вьетнама, в этом году рост ВВП Вьетнама составит более 7%, а инфляция сохранится ниже уровня 4%. Как предполагается, объем вьетнамского экспорта превысит 750 млрд. долл. США, то есть будет примерно в 2 раза больше ВВП страны.