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В Ханое в 6-й раз вручены премия им. Хо Ши Мина и государственная премия в области науки и технологий

Вечером 23 ноября в ханойском Большом театре Министерство науки и технологий Вьетнама в 6-й раз организовало церемонию вручения премии им. Ши Мина и государственной премии в области науки и технологий.
  17 работ отмечены Государственными премиями в области науки и техники. Фото: ВИА  
Вечером 23 ноября в ханойском Большом театре Министерство науки и технологий Вьетнама в 6-й раз организовало церемонию вручения премии им. Хо Ши Мина и государственной премии в области науки и технологий.

Это самые высокие премии вьетнамского государства для ученых, авторов и соавторов особо выдающихся работ, которые имеют высокие научно-технические ценности, оказывают большое и долгосрочное воздействие на повседневную жизнь населения, а также значительно способствуют социально-экономическому развитию, обеспечению обороны и безопасности, развитию науки и технологий страны. На церемонии награждения присутствовали и выступил с речью президент Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Премия им. Хо Ши Мина и государственная премия в области науки и технологий вручаются с 1996 года, и к настоящему времени они присуждены уже в 6-й раз. На этот раз были вручены премии за 29 наиболее выдающихся работ, в том числе премия им. Хо Ши Мина за 12 работ и государственная премия за 17 работ, которые принадлежат 281 автору.

Выступая на церемонии вручения премии, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук отметил, что эти работы имеют очень большое значение и являются результатами кропотливых исследований талантливых ученых. Они носят и теоретический, и практический характер, способствуя повышению позиции нашей страны на научно-технологической карте региона и мира.

По словам вьетнамского лидера, Партия и Государство всегда считают развитие науки и технологий первоочередным приоритетом в своей политике, а также важной движущей силой для социально-экономического развития страны и защиты Отечества. Премия им. Хо Ши Мина и государственная премия в области науки и технологий присуждаются за большой вклад ученых в развитие науки и технологий Вьетнама.

ВИА

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