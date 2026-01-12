Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В Ханое в феврале состоится Национальная весенняя ярмарка 2026 года

Национальная весенняя ярмарка 2026 года запланирована к проведению в начале февраля в Выставочном центре Вьетнама (VEC) в Ханое с целью продвижения отечественных товаров, стимулирования потребительского спроса и придания нового импульса развитию страны на новом этапе.

Ярмарка, организуемая в соответствии с проектом, разработанным Министерством промышленности и торговли, как ожидается, пройдет в течение пяти дней, с 4 по 8 февраля, в общине Донгань города Ханой под девизом «Соединяя процветание - славная весна». Официальное название мероприятия - Вторая национальная ярмарка «Весна-2026».

Национальная весенняя ярмарка 2026 года пройдет в феврале в Ханое. (Фото: ВИА)

Мероприятие планируется приурочить к празднованию Лунного Нового года и провести вскоре после XIV съезда Партии. По словам Вице-премьера Буй Тхань Шона, как ожидается, создадут по всей стране праздничную и приподнятую атмосферу, будут способствовать стимулированию внутреннего потребления при приоритетной поддержке товаров вьетнамского производства. Ярмарка также внесет вклад в продвижение кампании «Вьетнамцы отдают приоритет использованию вьетнамских товаров» и познакомит иностранных гостей с традиционной культурой праздника Тэт во Вьетнаме.

В целях повышения эффективности организационной работы Вице-премьер поручил Министерству промышленности и торговли, выступающему головным органом, продолжить тесную координацию с Народными комитетами Ханоя, города Хошимина и других местностей, а также с Министерством культуры, спорта и туризма. Общая планировка и дизайн должны быть окончательно утверждены с четким разграничением товарных зон, охватывающих такие отрасли, как сельскохозяйственная продукция, текстиль и швейные изделия, обувь и деревянная мебель, чтобы избежать дублирования выставочных стендов.

Министерству промышленности и торговли также предложено рассмотреть возможность продления сроков проведения ярмарки с пяти дней до одной недели, что позволит создать больше возможностей для жителей и иностранных гостей посетить мероприятие, совершить покупки и ознакомиться с его программой.

Что касается финансирования, Вице-премьер Буй Тхань Шон отметил, что Национальная весенняя ярмарка позиционируется как долгосрочный национальный бренд и поэтому нуждается в поддержке за счет государственного бюджета. Он поручил Министерству финансов рассмотреть механизмы финансирования, одновременно дав указание Министерству промышленности и торговли подготовить детальную и прозрачную смету расходов с учетом опыта организации предыдущей Осенней ярмарки для представления на рассмотрение Правительства.

Учитывая сжатые сроки подготовки, министерствам и ведомствам было предложено ускорить реализацию мероприятий при строгом соблюдении правовых норм, обеспечивая прозрачность и недопущение расточительности либо негативных явлений.

Министерству промышленности и торговли поручено завершить доработку проекта и представить его Премьер-министру на рассмотрение до 9 января. Местным органам власти и предприятиям также рекомендовано тесно взаимодействовать со средствами массовой информации для широкого продвижения мероприятия и представляемой на нем продукции.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи вошёл в число лучших туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год

Остров Фукуи в провинции Ламдонг был выбран тайской газетой Khaosod в числе 10 обязательных к посещению туристических направлений Юго-Восточной Азии на 2026 год и получил высокую оценку за первозданную природу и «кинематографическую красоту».
ПОДРОБНЕЕ

Top