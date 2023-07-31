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В Ханое активировано более 4,22 млн. учетных записей электронных идентификаторов
Выступая на совещании, посвященном административной реформе, цифровизации и реализации проекта по развитию применения базы данных населения, электронной идентификации и электронной аутентификации для национальной цифровой трансформации в период 2022-2025 гг. с видением до 2030 г. (проект 06), Нгуен Хонг Ки сообщил, что в первой половине этого года полиция эффективно выдавала чиповые ID-карты жителям города.
Директор городского департамента внутренних дел Чан Динь Кань сообщил, что муниципальный народный комитет издал 30 решений, в которых объявил перечень новых административных процедур, а также внес изменения, дополнения и исключения.
По состоянию на 10 июня 2023 г. общее количество административных процедур, за выполнение которых отвечают органы и подразделения местной компетенции, составляет 1875, из них 1385 - на уровне города, 339 - на уровне уездов и 151 - на уровне общин.
На встрече директор городского департамента информации и коммуникаций Ханоя Нгуен Вьет Хунг сообщил, что город разработал и издал нормативные акты по управлению, эксплуатации информационных систем и баз данных.
К концу 2025 года пользователям государственных услуг не придется платить сборы за подачу досье онлайн.
По словам Хунга, некоторые районы осознали роль цифровой трансформации и активно предлагают и реализуют задачи цифровой трансформации.
До 99,5% предприятий города представляют налоговые декларации в электронном виде, более 99,1% предприятий уплачивают налоги в электронном виде, все документы на возврат налогов обрабатываются в электронном виде.
На сегодняшний день в городе выдано 12.188 цифровых подписей должностным лицам и государственным служащим города.
Городские департаменты и агентства обмениваются онлайн-документами с министерствами и секторами центральных ведомств в соответствии с регламентом.
Председатель Народного комитета Ханоя Чан Ши Тхань отметил, что в ходе административной реформы в городе произошло много позитивных изменений.
По его словам, индекс административной реформы города всегда находится в первой десятке лучших показателей в стране. В 2022 году Ханой занял 3-е место среди 63 провинций и городов центрального подчинения страны, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2021 годом.
Индекс цифровой трансформации провинции Ханой поднялся на 16 позиций по сравнению с 2021 годом.
Тхань поблагодарил лидеров, руководителей подразделений и местных органов власти за правильное понимание административной реформы, цифровой трансформации и Проекта 06.
Он отметил, что в ближайшее время в городе будут приняты решительные меры по достижению прорывов в реализации административной реформы, цифровой трансформации и Проекта 06.
Департаментам и ведомствам предложено сосредоточиться на пересмотре, сокращении и упрощении нормативных актов и административных процедур, связанных с инвестиционной, производственной и деловой деятельностью.
"Город продолжит повышать эффективность предоставления государственных услуг в режиме онлайн, создавая наиболее благоприятные условия для населения и бизнеса, улучшая связь с национальными базами данных, расширяя обмен данными с министерствами и ведомствами, обеспечивая безопасность информационных систем и персональных данных", - сказал он.