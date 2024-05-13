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В Хайфоне открылся Фестиваль огненно-красных цветов

11 мая в северном портовом городе Хайфон открылся 11-й Фестиваль огненно-красных цветов, а также был вручен сертификат ЮНЕСКО о признании залива Халонг - архипелага Катба объектом Всемирного природного наследия - первого межпровинциального наследия Вьетнама.
  Фейерверк на церемонии открытия фестиваля огненно-красных цветов в городе Хайфон. Фото: baohaiphong.vn  

Являясь важным социально-культурным и политическим событием, которое ежегодно проводится в мае в Хайфоне, прозванном «Городом огненно-красных цветов», фестиваль стремится укрепить свою репутацию как на внутреннем, так и на международном уровне.

В этом году главным событием фестиваля стал художественно-музыкальный концерт, крупнейшее художественное мероприятие, когда-либо проводившееся в городе, с выступлением около 1 000 артистов и популярных певцов.
На мероприятии присутствовали заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг, а также представители провинций, городов и посольств некоторых стран и территорий.

Выступая на мероприятии, председатель городского Народного комитета Нгуен Ван Тунг сказал, что фестиваль 2024 года имеет большое значение, поскольку залив Халонг - архипелаг Катба, расположенный в городе Хайфон и соседней провинции Куангнинь, недавно был признан ЮНЕСКО объектом всемирного природного наследия, первым межпровинциальным наследием Вьетнама.

Два города разработают программу действий по сохранению и максимальному увеличению ценности наследия.

Наряду с экономическим развитием Хайфон уделяет должное внимание строительству культурных объектов, а также духовных и религиозных сооружений. В настоящее время в городе насчитывается 132 объекта материального и нематериального культурного наследия, признанных национальным культурным наследием, и 21 объект национального достояния.

Исторические традиции города и его жителей, а также почитаемое культурное наследие станут важной предпосылкой и мотивацией для того, чтобы город стал одним из локомотивов индустриализации и модернизации страны и движущей силой ее развития.

После окончания представления великолепное и потрясающее шоу фейерверков озарило горизонт портового города, привлекая внимание тысячи горожан и гостей.

В рамках фестиваля «Хайфон - город огненно-красных цветов 2024» пройдет 26 ключевых событий и 78 мероприятий.


ВИА/ИЖВ

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