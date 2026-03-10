В феврале через аукционы государственных облигаций было привлечено более 1,3 млрд долларов США

В течение месяца Ханойская фондовая биржа провела 12 аукционов государственных облигаций, выпущенных Государственным казначейством Вьетнама.

За первые два месяца 2026 года Государственное казначейство привлекло за счёт размещения государственных облигаций более 60,5 трлн вьетнамских донгов, выполнив около 55% плана выпуска на первый квартал и примерно 12% годового целевого показателя.

В феврале Государственное казначейство предлагало облигации со сроками обращения 5, 10, 15 и 30 лет. Однако успешно были размещены только 10-летние облигации. Доходность, сложившаяся по итогам последнего аукциона месяца по этому сроку обращения, составила 4,09% годовых, что на 4 базисных пункта выше по сравнению с первым успешным аукционом в начале месяца.

На вторичном рынке совокупная стоимость листинга государственных облигаций по состоянию на конец февраля превысила 2,6 квадриллиона вьетнамских донгов, увеличившись на 1,14% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя стоимость торгов составила более 14,9 трлн вьетнамских донгов за сессию, что на 12,45% ниже январского уровня.

На сделки с немедленной поставкой пришлось 74,24% общего объема торгов, тогда как доля сделок РЕПО составила 25,76%. Иностранные инвесторы обеспечили 5,26% совокупного объема торгов на рынке и по итогам месяца зафиксировали чистую продажу на сумму 334 млрд вьетнамских донгов.

Что касается доходности, наиболее заметный рост был зафиксирован по трёхлетним облигациям до 3,3665% годовых. В то же время наибольшее снижение доходности наблюдалось по облигациям со сроками обращения 2 года, 20–25 лет и 25–30 лет, где доходность составила соответственно 2,3441%, 4,1504% и 3,8355%.

С точки зрения ликвидности наиболее активно на вторичном рынке торговались облигации со сроками обращения 10 лет, 7–10 лет и 3–5 лет, на которые пришлось соответственно 16,42%, 15,58% и 12,41% общей стоимости рыночных сделок.