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В Улан-Баторе состоялась церемония приветствия высшего Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама
Сделав запись в книге почетных гостей, То Лам отметил 70-летние отношения между Вьетнамом и Монголией и крупные достижения в области сотрудничества.
Лидер сказал, что он и Президент Монголии объявят о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего партнерства позднее в тот же день, что, как ожидается, откроет новый период сотрудничества в области развития, который будет более существенным, эффективным, всеобъемлющим и долгосрочным, для процветания и счастья их народов.
После церемонии приветствия лидеры двух стран проведут переговоры и подпишут ряд документов о сотрудничестве.
Двухдневный визит То Лама в Монголию является продолжением реализации внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений, а также активную международную интеграцию, провозглашенную на всевьетнамском съезде КПВ 13-го созыва, в резолюции Политбюро №34 о ряде основных направлений внешней политики, принятых на всевьетнамском съезде КПВ 13-го созыва и директиве №25 Секретариата Центрального комитета КПВ об укреплении позиций многосторонних внешних связей до 2030 года.
Он также направлен на дальнейшее развитие и углубление двустороннего сотрудничества с каждым партнером, подтверждая последовательную политику Вьетнама по сохранению дружественных отношений с традиционными друзьями.