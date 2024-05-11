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В триатлоне IRONMAN 70.3 принимают участие около 3000 спортсменов
Заместитель начальника Управления культуры и спорта города Дананг Нгуен Чонг Тхао назвал IRONMAN 70.3 ключевым спортивным мероприятием в серии запоминающихся событий, которые ежегодно проводятся в этом городе. «Мы уверены, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию спортивного туризма в нашей стране, а также продвижению имиджа Вьетнама как ведущего направления для спортивных и культурных мероприятий», - сказал он.
Новый исполнительный директор компании Sunrise Events Vietnam Роб Замакона подчеркнул: «Мы гордимся своим возвращением в прекрасный город Дананг для организации 8-го триатлона VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam. Это знакомая гонка для многих отечественных и иностранных триатлонистов. Мероприятие постепенно показывает себя как гонку мирового уровня, и мы желаем оправдать ожидания всех участников соревнования, что содействует развитию спортивного туризма во Вьетнаме».
Представитель IRONMAN Asia сказал, что IRONMAN с гордостью продолжает долгосрочное сотрудничество с компанией Sunrise Events Vietnam (SEV) и Управлением культуры и спорта города Дананг, чтобы представить специальную версию VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam, и мы желаем отпраздновать десятилетие успешного осуществления этой версии.
«Это служит доказательством развития и распространения триатлона в регионе, а также поддержки, которую мы получаем от местных властей и общества. Мы уверены, что это мероприятие вдохновит спортсменов на увеличение их возможностей, а также покажет миру природную красоту и богатую культуру Вьетнама», - отметил представитель IRONMAN Asia. Во время крупнейшего в Юго-Восточной Азии триатлона IRONMAN 70.3, который продлится по 12 мая, спортсмены познакомятся с новыми плавательными и беговыми маршрутами, которые будут интересны зрителям и обещают помочь спортсменам установить новые рекорды.