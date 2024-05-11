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НОВОСТИ

В триатлоне IRONMAN 70.3 принимают участие около 3000 спортсменов

Утром 10 мая в городе Дананг стартовал крупнейший в Юго-Восточной Азии триатлон IRONMAN 70.3. В этом году в нем принимают участие около 3 тысяч спортсменов из 52 стран мира, при этом количество вьетнамских спортсменов достигло рекорда в 1532 человека, которые готовы бросить вызовы и раскрыть свой потенциал. Организатором мероприятия выступает компания Sunrise Events Vietnam (SEV). Уже в восьмой раз триатлон IRONMAN 70.3 проходит в городе Дананг, Вьетнам.

Заместитель начальника Управления культуры и спорта города Дананг Нгуен Чонг Тхао назвал IRONMAN 70.3 ключевым спортивным мероприятием в серии запоминающихся событий, которые ежегодно проводятся в этом городе. «Мы уверены, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию спортивного туризма в нашей стране, а также продвижению имиджа Вьетнама как ведущего направления для спортивных и культурных мероприятий», - сказал он.

Новый исполнительный директор компании Sunrise Events Vietnam Роб Замакона подчеркнул: «Мы гордимся своим возвращением в прекрасный город Дананг для организации 8-го триатлона VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam. Это знакомая гонка для многих отечественных и иностранных триатлонистов. Мероприятие постепенно показывает себя как гонку мирового уровня, и мы желаем оправдать ожидания всех участников соревнования, что содействует развитию спортивного туризма во Вьетнаме».

Представитель IRONMAN Asia сказал, что IRONMAN с гордостью продолжает долгосрочное сотрудничество с компанией Sunrise Events Vietnam (SEV) и Управлением культуры и спорта города Дананг, чтобы представить специальную версию VinFast IRONMAN 70.3 Vietnam, и мы желаем отпраздновать десятилетие успешного осуществления этой версии.

«Это служит доказательством развития и распространения триатлона в регионе, а также поддержки, которую мы получаем от местных властей и общества. Мы уверены, что это мероприятие вдохновит спортсменов на увеличение их возможностей, а также покажет миру природную красоту и богатую культуру Вьетнама», - отметил представитель IRONMAN Asia. Во время крупнейшего в Юго-Восточной Азии триатлона IRONMAN 70.3, который продлится по 12 мая, спортсмены познакомятся с новыми плавательными и беговыми маршрутами, которые будут интересны зрителям и обещают помочь спортсменам установить новые рекорды.

ИЖВ/ВИА

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