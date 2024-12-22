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В Токио состоялось 7-е заседание вьетнамско-японской совместной комиссии по промышленному, торговому и энергетическому сотрудничеству

20 декабря в Токио министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен и министр экономики, торговли и промышленности Японии (METI) Муто Йоджи провели 7-е заседание Вьетнамско-японской совместной комиссии по промышленному, торговому и энергетическому сотрудничеству.

В ходе встречи министры выразили удовлетворение значительными достижениями в двустороннем сотрудничестве с момента предыдущей встречи, состоявшейся во Вьетнаме в ноябре прошлого года. Они подтвердили важность механизма совместной комиссии для решения проблем бизнеса, продвижения инвестиций и торгового обмена, повышения устойчивости цепочек поставок, развития цифровой экономики, а также развития возобновляемой энергетики и низкоуглеродных выбросов.

Министры подтвердили направления дальнейшего двустороннего сотрудничества

В промышленном секторе Муто Йоджи подчеркнул, что Вьетнам играет важную роль в глобальной цепочке поставок для японских компаний, и обе стороны будут сотрудничать, чтобы повысить стабильность этой цепочки поставок для будущего экономического роста.

Они приветствовали запуск в марте этого года совместной вьетнамско-японской инициативы в новую эпоху, которая основывается на целях предыдущего вьетнамского партнерства в области технологических инноваций. Оба министра выразили надежду на дальнейший прогресс в индустриализации и модернизации Вьетнама, стремящегося стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

По просьбе министра Нгуен Хонг Зиена министр Муто Йоджи подтвердил свою готовность поощрять и поддерживать японские компании в увеличении инвестиций во Вьетнам, а также повышать уровень подготовки промышленных кадров, особенно в области полупроводников.

Кроме того, Вьетнам предложил Японии поделиться своим опытом и поддержать передачу технологий, связанных со строительством высокоскоростных железных дорог, что позволит вьетнамским компаниям постепенно осваивать технологии и повышать свой потенциал.

Что касается торгового сектора, то министры подтвердили свою приверженность созданию свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной и стабильной торговой и инвестиционной среды и открытого рынка, а также поддержанию многосторонней системы, основанной на правилах, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Они приветствовали итоги 13-й министерской конференции ВТО и подтвердили свою приверженность продолжению реформирования ВТО.

Стороны также подтвердили свою приверженность развитию экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также взаимной поддержке и тесной координации в рамках многосторонней структуры экономического и торгового сотрудничества, членами которой являются обе страны. В частности, они подчеркнули важность поддержания высоких стандартов Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также подтвердили, что обе страны будут продолжать тесно сотрудничать друг с другом и другими членами в рамках Индо-Тихоокеанской экономической платформы (IPEF), чтобы обеспечить достижение благоприятных результатов в процессе переговоров по остальным вопросам IPEF.

Министры обсудили и согласовали ряд мер по расширению сотрудничества, направленных на увеличение объемов двусторонней торговли, продвижение торговой деятельности, развитие логистики, электронной коммерции и цифровой экономики - важнейших направлений 4-й промышленной революции.

Что касается энергетического сектора, они приветствовали достижения второй министерской конференции Азиатского сообщества с нулевым уровнем выбросов (AZEC) и второго саммита AZEC, подтвердив, что AZEC играет решающую роль в содействии сокращению выбросов и укреплении регионального сотрудничества для достижения целей экономического развития и решения проблемы изменения климата.

Министр Нгуен Хонг Зиен предложил Японии продолжать поддерживать Вьетнам в реализации программы «Партнерство по справедливому энергетическому переходу» (JETP), отбирая подходящие конкретные проекты для совместной доработки финансовых и технологических механизмов.

Министры приветствовали заявление Вьетнама о возобновлении проектов строительства атомных электростанций для обеспечения национальной энергетической безопасности. Япония, обладающая передовыми технологиями и высокими стандартами безопасности, готова поддержать Вьетнам в восстановлении атомных электростанций и подготовке высококачественных кадров для атомной энергетики.

Они также обсудили и согласовали меры по расширению сотрудничества в конкретных областях энергетики, таких как декарбонизация в промышленных парках и цепочках поставок, а также оказание поддержки Вьетнаму в повышении энергоэффективности и регулировании электроэнергетики.

Министры приняли совместное заявление по итогам встречи и поручили своим официальным лицам обсудить и доработать планы по реализации согласованных ими конкретных направлений сотрудничества.

Ранее, 19 декабря, в рамках официального визита в Японию, делегация Министерства промышленности и торговли и посольство Вьетнама в Японии совместно организовали Вьетнамско-японский бизнес-форум.

 

ИЖВ/ВИА

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