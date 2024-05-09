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В телепередаче рассказали о детстве президента Хо Ши Мина

Радиотелевизионная станция центральной провинции Нгеан, малой родины президента Хо Ши Мина, 8 мая вечером согласовала со своим коллегой в провинции Тхытхиен-Хюэ организацию прямой телепередачи по случаю 134-й годовщины со дня рождения покойного лидера (19 мая).

 

В телепередаче рассказывалось о детстве и юности покойного президента в деревне Хоангчу, община Кимлиен, уезд Намдан, провинция Нгеан, и школе «Куок Хок Хюэ» (Национальная школа Хюэ) в имперском городе Хюэ.

Президент прожил в своей малой родине 10 лет, с 1890 г. по 1895 г. и с 1901 г. по 1906 год, и еще десять лет в Хюэ, 1895-1901 гг. и 1906-1909 гг.

Благодаря фотографиям, документам и художественным постановкам программа помогла зрителям лучше понять, что послужило источником решимости Нгуен Ай Куока (псевдоним президента Хо Ши Мина) искать путь к национальному спасению. Передача также транслировалась 43 другими радио- и телеканалами по всей стране.

Благодаря его уму, таланту и выдающемуся вкладу в развитие вьетнамской нации и человечества, в 1987 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) удостоила президента Хо Ши Мина звания Героя национального освобождения и Великого деятеля культуры Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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