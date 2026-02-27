В США выдали Viettel AI патент на прорывную ИИ-технологию многократного отслеживания объектов

Viettel AI получил патент США на технологию многократного отслеживания объектов с применением искусственного интеллекта.

Изобретение под названием «Метод глубокого обучения для многократного отслеживания объектов по видео» разработано и полностью освоено вьетнамскими специалистами на основе практических потребностей.

По словам Нгуен Мань Куи, директора Viettel AI, данный патент был выдан без возникновения возражений в процессе экспертизы, что свидетельствует о чёткой новизне решения, строгом техническом описании и оценке низкого риска патентных споров в соответствии со стандартами США — одного из самых требовательных технологических рынков мира.

В системах анализа и видеонаблюдения задача многократного отслеживания объектов (Multiple Object Tracking) всегда остаётся сложной. Технология должна не только обнаруживать появление человека или объекта в кадре, но и точно сохранять идентификацию каждого объекта на протяжении всего движения, даже при его частичном перекрытии, временном выходе из кадра и последующем возвращении, а также при одновременном появлении нескольких людей со схожей внешностью.

На практике многие системы сталкиваются с ошибками идентификации, особенно в условиях изменяющегося освещения, плотного потока людей, высокой динамики движения или сложных ракурсов съёмки. Основная причина заключается в поэтапном подходе к обработке задачи, когда ошибка на одном этапе приводит к накоплению погрешностей во всём процессе отслеживания, а также к увеличению времени обработки.

Исходя из этой реальности, Viettel AI выбрал иной подход. Исследовательская группа самостоятельно разработала принципиально новую модель ИИ для многократного отслеживания объектов с возможностью полного сквозного обучения (end-to-end). Это позволяет системе обучаться и обрабатывать весь процесс отслеживания в рамках единой архитектуры вместо раздельной поэтапной обработки, что повышает стабильность, снижает ошибки идентификации, оптимизирует время обработки и обеспечивает эффективное применение в сложных реальных условиях.

«Получение патента USPTO отражает способность Viettel AI владеть базовыми технологиями — от постановки практической задачи до её масштабного внедрения. Это важная основа для формирования суверенных ИИ-технологий Viettel, полностью разработанных и контролируемых во Вьетнаме, соответствующих как внутренним требованиям, так и международным стандартам», — подчеркнул Нгуен Мань Куи.

Viettel AI уже внедрил данную базовую технологию в решения по видеонаблюдению на различных объектах, включая штаб-квартиры народных комитетов разных уровней, туристические зоны, торговые центры, входы в школы, больницы, ювелирные магазины и общественные пространства.

Технология позволяет автоматически выявлять такие ситуации, как незаконное проникновение в запрещённые зоны, перелезание через стены или ограждения, выброс мусора в неположенных местах, оставленные предметы в общественных местах или музеях. По результатам практического применения решение Viettel AI способно выявлять нарушения правил дорожного движения или распознавать скопления людей с точностью более 95%, стабильно функционируя в режиме круглосуточного наблюдения 24/7.

Технология также применяется в системах управления «умным городом» в Дананге, провинции Тхай Нгуен, городе Донгхой (бывшая провинция Куангбинь), уезде Кимдонг (Хынгйен), городе Вунгтау (бывший).

Получение патентной охраны в США является не только признанием конкретного исследования, но и подтверждением способности Viettel AI владеть фундаментальными ИИ-технологиями, способствуя поэтапному расширению применения продуктов искусственного интеллекта «Make in Vietnam» и их выходу на международный рынок.

USPTO является органом, отвечающим за экспертизу и патентную охрану в США, где действует одна из самых строгих в мире процедур рассмотрения заявок. Для получения патента изобретение должно доказать новизну, изобретательский уровень и практическую применимость в производственно-коммерческой деятельности. Процедура завершения экспертизы и выдачи патента в USPTO может занимать около 2–3 лет или дольше в зависимости от сложности изобретения и включает многочисленные этапы строгой оценки.