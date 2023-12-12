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В статье лидера Китая излогаются ориентиры будущего сотрудничества Вьетнама и Китая

Статья Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, озаглавленная как «Построение китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой, имеющее стратегическое значение.
  Статья генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина «Построение китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой» в газете "Нянзян". Фото: скриншот газеты "Нянзян"
В газете «Нязян» («Народ») была опубликована статья Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, озаглавленная как «Построение китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой, имеющее стратегическое значение и совместное написание новой главы по модернизации» в преддверии государственного визита китайского лидера во Вьетнам, который состоится с 12 по 13 декабря.
В статье генеральный секретарь КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в ближайшее время он посетит с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга.

«Это будет мой третий визит в эту прекрасную страну с тех пор, как я стал Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателем Китайской Народной Республики. Я чувствую, что уже погрузился в тепло, которое люди испытывают только в гостях у родственников или соседей», - заявил он.

Китай и Вьетнам связаны горами и реками, имеют культурную близость, лелеют одни и те же идеалы и имеют общее будущее, подчеркнул китайский лидер. Вдохновленные общими видениями, убеждениями и сочувствием, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин и другие лидеры старшего поколения двух партий и стран совместно культивировали китайско-вьетнамскую традиционную дружбу, характеризующуюся «духом товарищества плюс братства». Китай и Вьетнам искренне поддерживали и поддерживают друг друга в стремлении к национальной независимости и освобождению. В продвижении социализма обе стороны обменивались опытом и расширяли сотрудничество, вместе написав историческую главу китайско-вьетнамской дружбы.

В этом году исполняется 15 лет китайско-вьетнамскому всеобъемлющему стратегическому партнерству. Независимо от того, как изменилась глобальная обстановка, обе стороны работали сообща, чтобы поддерживать мир и спокойствие, стремиться к развитию и сотрудничеству, содействовать процветанию и прогрессу. «Мы нашли многообещающий путь совместного построения сообщества единой судьбы человечества», - подчеркнул китайский лидер.

В статье генеральный секретарь КПК, Председатель КНР Си КНР Си Цзиньпин выделил основные направления развития отношений между Китаем и Вьетнамом.
Он заявил, что обеим сторонам необходимо поддерживать стратегическую коммуникацию и укреплять политическую основу для китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим. Важно, чтобы две страны поддерживали стратегическую коммуникацию на высоком уровне, чтобы гарантировать, что корабль китайско-вьетнамских отношений сможет преодолевать волны и продолжать неуклонно продвигаться вперед. Обе страны должны твердо поддерживать друг друга в следовании социалистическому пути, соответствующему общим национальным реалиям, координируя свои приоритеты, развитие и безопасность, и совместно действовать в рамках Группы друзей Инициативы глобального развития (GDI), Инициативы глобальной безопасности (GSI) и Инициативы глобальной цивилизации (GCI), а также углублять обмены мнениями по теории и практике социалистического развития, совместно противодействовать внешним рискам и вызовам и обеспечивать устойчивый прогресс в общих социалистических начинаниях.

Китайский лидер подчеркнул необходимость того, чтобы обе стороны эффективно использовали свои взаимодополняющие сильные стороны в целях укрепления фундамента сотрудничества для китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим. Обе страны должны полностью раскрыть потенциал своей географической близости и взаимодополняемости отраслей. Среди прочего, они должны ускорить синергизацию инициативы «Один пояс -один путь» и двух коридоров и одного экономического пояса, а также расширить сотрудничество в таких областях, как связь, реформа государственных предприятий, зеленая энергетика и важнейшие полезные ископаемые, в стремлении лучше служить общему  национальному развитию и приносить пользу народам двух стран, сказал он.

В то же время обе стороны должны активизировать дружеские обмены, чтобы укрепить народную поддержку китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим, сказал лидер Китая. «Близкий сосед лучше, чем дальний родственник. Народ - это корень, линия жизни и источник прочности китайско-вьетнамских отношений. Мы должны укреплять дружественное сотрудничество и обмены и в полной мере использовать механизмы обмена партнерами, такие как центральные средства массовой информации, аналитические центры, департаменты культуры и туризма, издательства, а также учреждения радио, кино и телевидения», - заявил он. Он отметил, что две страны должны углублять сотрудничество в области обучения китайскому языку, профессионального образования, спорта и здравоохранения, обеспечивая успех таких флагманских мероприятий, как Китайско-вьетнамский народный форум и Китайско-вьетнамская встреча дружбы молодежи, с целью укрепления взаимопонимания и близости между двумя народами, особенно молодым поколением, а также увеличения числа прямых рейсов между двумя странами.

Китай будет способствовать тому, чтобы больше туристов посещали Вьетнам и знакомились с уникальным очарованием вьетнамской культуры и истории, добавил он.

Он также подчеркнул, что Китаю и Вьетнаму необходимо правильно регулировать разногласия и расширять консенсус в отношении китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим. Обе стороны должны действовать в соответствии с общими пониманиями, достигнутыми лидерами двух партий и стран, правильно регулировать разногласия по морским вопросам и совместно искать взаимоприемлемые решения. Обе стороны должны также помнить о долгосрочном благополучии двух народов, сохранять приверженность стремлению к взаимной выгоде и беспроигрышному сотрудничеству, активно продвигать его и прилагать должные усилия для создания благоприятных внешних условий в целях развития каждой страны и реализации долгосрочной стабильности и безопасности в регионе, - написал китайский лидер.

ВИА/ИЖВ

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