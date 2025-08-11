НОВОСТИ
В Сеуле состоялась официальная церемония приветствия генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги
С момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году двусторонние отношения стали образцом особого, эффективного и содержательного партнерства. Они достигли своего высшего уровня – всеобъемлющего стратегического партнерства – с очень высоким уровнем политического доверия благодаря содержательному сотрудничеству в различных областях, которое принесло ощутимую пользу народам и деловым кругам обеих сторон.
В настоящее время Республика Корея является крупнейшим инвестором Вьетнама и третьим по величине торговым партнером. В то же время Вьетнам является приоритетным партнером Республики Корея в области оказания помощи в целях развития.
По состоянию на май 2025 года Республика Корея имела 10 203 действующих проекта с зарегистрированным капиталом в общей сумме 94 млрд. долларов США во Вьетнаме, что составляет 23,5% от всех проектов прямых иностранных инвестиций и 18,1% от зарегистрированных иностранных инвестиций. В настоящее время Вьетнам имеет 112 инвестиционных проектов в Республике Корея с общим капиталом 37,4 млн долларов США. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 81,5 млрд долларов США, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году.
Сотрудничество в области культуры, образования, труда, туризма и других сферах также достигло значительных успехов. В области науки, технологий и инноваций, которая, как ожидается, станет новой опорой двусторонних отношений, Вьетнам и Республика Корея достигли многих многообещающих и обнадеживающих результатов.
По мере продвижения Вьетнамом своих основных направлений национального развития, государственный визит генерального секретаря партии То Лама в Республику Корея демонстрирует внешнюю политику страны, основанную на независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних отношений, а также на проактивной, активной, всеобъемлющей, интенсивной, широкой и эффективной международной интеграции. Это также важная дипломатическая деятельность, направленная на содействие реализации Резолюции Политбюро № 59 о международной интеграции в новой ситуации.