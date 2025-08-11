Báo Ảnh Việt Nam

В Сеуле состоялась официальная церемония приветствия генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги

В первой половине дня 11 августа в президентской резиденции в Йонсане, президент Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мён и его супруга председательствовали на официальной церемонии приветствия генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лама и его супруги, которые находятся с четырехдневным государственным визитом в этой восточноазиатской стране.
  Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён (слева) и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам обходят строй почетного караула. Фото: ВИA  
Военный оркестр исполнил гимны обеих стран, а во время церемонии был произведен 21-пушечный салют, что свидетельствовало о высоком уважении Республики Корея к визиту лидера партии, его супруги и высокопоставленной делегации Вьетнама. Затем два лидера обошли строй почетного караула.

С момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году двусторонние отношения стали образцом особого, эффективного и содержательного партнерства. Они достигли своего высшего уровня – всеобъемлющего стратегического партнерства – с очень высоким уровнем политического доверия благодаря содержательному сотрудничеству в различных областях, которое принесло ощутимую пользу народам и деловым кругам обеих сторон.

В настоящее время Республика Корея является крупнейшим инвестором Вьетнама и третьим по величине торговым партнером. В то же время Вьетнам является приоритетным партнером Республики Корея в области оказания помощи в целях развития.

По состоянию на май 2025 года Республика Корея имела 10 203 действующих проекта с зарегистрированным капиталом в общей сумме 94 млрд. долларов США во Вьетнаме, что составляет 23,5% от всех проектов прямых иностранных инвестиций и 18,1% от зарегистрированных иностранных инвестиций. В настоящее время Вьетнам имеет 112 инвестиционных проектов в Республике Корея с общим капиталом 37,4 млн долларов США. В 2024 году объем двусторонней торговли достиг 81,5 млрд долларов США, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году.

Сотрудничество в области культуры, образования, труда, туризма и других сферах также достигло значительных успехов. В области науки, технологий и инноваций, которая, как ожидается, станет новой опорой двусторонних отношений, Вьетнам и Республика Корея достигли многих многообещающих и обнадеживающих результатов.

По мере продвижения Вьетнамом своих основных направлений национального развития, государственный визит генерального секретаря партии То Лама в Республику Корея демонстрирует внешнюю политику страны, основанную на независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации внешних отношений, а также на проактивной, активной, всеобъемлющей, интенсивной, широкой и эффективной международной интеграции. Это также важная дипломатическая деятельность, направленная на содействие реализации Резолюции Политбюро № 59 о международной интеграции в новой ситуации.

ВИА/ИЖВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мён 11 августа провели совместную пресс-конференцию в Сеуле, чтобы поделиться результатами своих переговоров, состоявшихся в рамках государственного визита первого в РК.
