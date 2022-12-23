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В Сеуле прошла церемония в честь 30-летия дипотношений между Вьетнамом и Республикой Корея
В своей речи Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин заявил, что поднятие двусторонних отношений принесет практическую выгоду предприятиям и народам двух стран, а также создаст импульс для развития двустороннего сотрудничества в сферах цепочек поставок, цифровых технологий и биологии. Он отметил, что успешное начало отношений всеобъемлющего стратегического партнерства обеспечит развитие двусторонних отношений в правильном направлении в будущем.