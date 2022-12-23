Báo Ảnh Việt Nam

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В Сеуле прошла церемония в честь 30-летия дипотношений между Вьетнамом и Республикой Корея

Вечером 22 декабря под председательством Министра иностранных дел Республики Корея Пак Чина Министерство иностранных дел Республики Корея устроило прием в честь 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Республикой Корея (22 декабря 1992 г. – 22 декабря 2022 г.).
  Участники приема. Фото: ВИА  
Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон выступил на мероприятии с речью в форме видеозаписи. Он подчеркнул, что высокопоставленные руководители двух стран неоднократно подтверждали, что Вьетнам и Республика Корея всегда являются важнейшими партнерами друг друга. Вьетнам будет вместе с Республикой Корея прилагать усилия для достижения целей в новых рамках отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и успешно выполнять роль координатора отношений АСЕАН-Республика Корея на период 2021-2024 гг.

В своей речи Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин заявил, что поднятие двусторонних отношений принесет практическую выгоду предприятиям и народам двух стран, а также создаст импульс для развития двустороннего сотрудничества в сферах цепочек поставок, цифровых технологий и биологии. Он отметил, что успешное начало отношений всеобъемлющего стратегического партнерства обеспечит развитие двусторонних отношений в правильном направлении в будущем.

Нянзан/ИЖВ

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