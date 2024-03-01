Báo Ảnh Việt Nam

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В середине марта в провинции Намдинь пройдет фестиваль «Фо» 2024

Фестиваль супа «Фо» 2024 пройдет с 15 по 17 марта в северной провинции Намдинь.
  Фестиваль "Фо" 2024 года пройдет с 15 по 17 марта в провинции Намдинь. Фото: ВИA  
29 февраля Народный комитет провинции Намдинь, Департамент культуры, спорта и туризма провинции Намдинь, Ассоциация кулинарной культуры провинции Намдинь, Акционерное общество по производству потребительских товаров Masan, ООО Blue Vietnam организовали пресс-конференцию, на которой была объявлена информация о Фестивале, посвященном супу с лапшой «Фо», чтобы почтить и сохранить традиционное ремесло по приготовлению супа «Фо», а также вызвать любовь к «Фо» среди молодого поколения.

Изюминкой Фестиваля «Фо» 2024 года является продвижение вьетнамского ремесла по приготовлению супа с лапшой «Фо» путем представления типичных ингредиентов для приготовления «Фо», ознакомления с методами приготовления «Фо». Это помогает поварам получить прочную основу в создании профиля ремесла по приготовлению супа «Фо» для признания его объектом нематериального культурного наследия государственного значения.

Фестиваль супа «Фо» – это возможность встретиться, обменяться опытом и способами продвижения торговли между поварами и предприятиями. Помимо знакомства с особенностями супа «Фо» Намдиня, фестиваль познакомит посетителей с разнообразием «Фо» в разных регионах, таких как Ханой, г. Хошимин, Лангшон, Хажанг, Ламдонг, Жалай и др.

ВИА/ИЖВ

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