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В середине марта в провинции Намдинь пройдет фестиваль «Фо» 2024
Изюминкой Фестиваля «Фо» 2024 года является продвижение вьетнамского ремесла по приготовлению супа с лапшой «Фо» путем представления типичных ингредиентов для приготовления «Фо», ознакомления с методами приготовления «Фо». Это помогает поварам получить прочную основу в создании профиля ремесла по приготовлению супа «Фо» для признания его объектом нематериального культурного наследия государственного значения.
Фестиваль супа «Фо» – это возможность встретиться, обменяться опытом и способами продвижения торговли между поварами и предприятиями. Помимо знакомства с особенностями супа «Фо» Намдиня, фестиваль познакомит посетителей с разнообразием «Фо» в разных регионах, таких как Ханой, г. Хошимин, Лангшон, Хажанг, Ламдонг, Жалай и др.