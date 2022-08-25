В сентябре в Деревне культуры и туризма народностей Вьетнама пройдут различные мероприятия

Ряд мероприятий направлен на презентацию культурных особенностей, традиций и обычаев 54 вьетнамских народностей в «общем доме», что поможет популяризировать и сохранять уникальность этих культур.

По случаю празднования 77-летия со дня провозглашения независимости Вьетнама с 1-30 сентября 2022 г. в Деревне культуры и туризма народностей Вьетнама в городке Шонтэй Ханоя пройдет ряд мероприятий на тему «Празднование Дня независимости».

В этих мероприятиях примут участие более 200 жителей и артистов – представителей 17 народностей Вьетнама, а также артисты Федерации вьетнамского цирка и мастера художественных промыслов.

Сентябрьские события будут разворачиваться по двум темам – «Колорит земли Туенкуанга» и «Колорит Тэйнгуена». В рамках первой темы состоится ярмарка горных народностей «Колорит земли Туенкуанга», которая отразит разноцветную культурно-этническую картину Северо-Восточного Вьетнама. Посетители ярмарки смогут поучаствовать в пении народных песен, народных танцах и играх, попробовать местную кухню и купить деликатесы и сувениры народностей монг, зао, тай и тай.

В рамках второй темы будет проведена церемония поедания мяса буйвола, показана соревновательная игра на гонгах, представления народных песен и танцев народности кор из провинции Куангнгай.

В выходные дни в Деревню будут приезжать циркачи с уникальными представлениями для развлечения юных посетителей. Кроме того, состоится интерактивная программа «Мой праздник осеннего полнолуния», на которой дети смогут научиться делать народные игрушки и играть в разные детские народные игры.