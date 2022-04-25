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В северных и центральных регионах будет сильная жара
С 24 апреля жара охватит северную дельту, северо-запад, северо-центральные горы и прибрежную зону. Пик аномальной жары придется на 25-27 апреля, когда температура в дельте и на северо-западе составит 35-37°C, особенно в районе Хоабинь, где она превысит 37°C. Между тем, на северо-центральном районе будет зафиксирована самая высокая температура от 35 до 37°C, в горах - 38°C, а в некоторых местах - выше 39°C.
В столице Ханое с 25 по 26 апреля ожидается жаркая погода с самой высокой дневной температурой 35-36 °C. Самая низкая среднесуточная влажность составит 50-60%. Температура выше 35°C будет с 13:00 до 16:00...