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В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали Вьетнамскую общину

Вьетнамская община Санкт-Петербурге получила государственную регистрацию. Теперь она сможет официально принимать участие в общественной и культурной жизни города.
  Фото: Комитет по межнациональным отношениям в СПб  
Свидетельство о государственной регистрации руководителю Вьетнамской общины Зыонг Чи Киену вручила в торжественной обстановке временно исполняющая обязанности начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Татьяна Васильева.

Председатель городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов подчеркнул, что главная цель национальных объединений — сохранение культурных традиций и укрепление межнационального согласия.

«Многие из нас — граждане России, и мы считаем эту страну своей Родиной. Наши дети здесь родились и выросли. Мы знакомим петербуржцев с вьетнамской культурой, а во Вьетнаме рассказываем о богатых традициях России», — заявил Зыонг Чи Киен.

Итогом мероприятия стало подписание трехстороннего соглашения между городскими властями, Домом национальностей и Вьетнамской общиной. Документ определяет ключевые направления сотрудничества: поддержку вьетнамской культуры и формирование общероссийской гражданской идентичности.

ВИА/ИЖВ

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