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В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали Вьетнамскую общину
Председатель городского комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов подчеркнул, что главная цель национальных объединений — сохранение культурных традиций и укрепление межнационального согласия.
«Многие из нас — граждане России, и мы считаем эту страну своей Родиной. Наши дети здесь родились и выросли. Мы знакомим петербуржцев с вьетнамской культурой, а во Вьетнаме рассказываем о богатых традициях России», — заявил Зыонг Чи Киен.
Итогом мероприятия стало подписание трехстороннего соглашения между городскими властями, Домом национальностей и Вьетнамской общиной. Документ определяет ключевые направления сотрудничества: поддержку вьетнамской культуры и формирование общероссийской гражданской идентичности.