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НОВОСТИ

В России начались дни вьетнамского кино

3 июля в Москве начались «Дни вьетнамского кино в России 2024» в рамках серии мероприятий, приуроченных к Дням культуры Вьетнама.

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Фыонг Хоа (в центре) на церемонии открытия (Фото: ВИА)

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Фыонг Хоа (в центре) на церемонии открытия. Фото: ВИА

Выступая на церемонии открытия, директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Нгуен Фыонг Хоа отметила, что это событие приурочено к 30-летию Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией (16 июня 1994-2024 гг.).

По ее словам, кинематограф сближает две страны, поскольку многие известные и неподвластные времени российские фильмы нравятся вьетнамским киноманам, кроме того Россия помогла воспитать поколения вьетнамских режиссеров, сценаристов и кинокритиков.

В рамках трехдневного мероприятия будут показаны пять фильмов: «Mat biec» (Мечтательные глаза), «Thach Thao» (Вересковый колокольчик), «Truyen thuyet ve Quan Tien» (Миф о Куан Тьене), «Dao, Pho va Piano» (Персик, Фо и фортепиано) и «Em va Trinh» (Я и Чинь). Фильмы рассказывают о борьбе страны за независимость, свободу и мир, о любви к семье, родине и искусству.

Дмитрий Давыденко, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, высоко оценил разнообразную, яркую и уникальную культуру Вьетнама через кино. Он также затронул тему сотрудничества двух стран в области кинопроизводства, направленного на создание работ, которые могут привлечь вьетнамскую, российскую и международную аудиторию.

Генеральный директор «Роскино», государственной организации, представляющей российскую индустрию аудиовизуального контента на международных рынках, Эльза Антонова подтвердила, что будет укреплять сотрудничество с Вьетнамом индустрии, включая кинопроизводство.

ВИА/ИЖВ

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