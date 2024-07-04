НОВОСТИ
В России начались дни вьетнамского кино
Директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Фыонг Хоа (в центре) на церемонии открытия. Фото: ВИАВыступая на церемонии открытия, директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма Нгуен Фыонг Хоа отметила, что это событие приурочено к 30-летию Договора об основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией (16 июня 1994-2024 гг.).
По ее словам, кинематограф сближает две страны, поскольку многие известные и неподвластные времени российские фильмы нравятся вьетнамским киноманам, кроме того Россия помогла воспитать поколения вьетнамских режиссеров, сценаристов и кинокритиков.
В рамках трехдневного мероприятия будут показаны пять фильмов: «Mat biec» (Мечтательные глаза), «Thach Thao» (Вересковый колокольчик), «Truyen thuyet ve Quan Tien» (Миф о Куан Тьене), «Dao, Pho va Piano» (Персик, Фо и фортепиано) и «Em va Trinh» (Я и Чинь). Фильмы рассказывают о борьбе страны за независимость, свободу и мир, о любви к семье, родине и искусству.
Дмитрий Давыденко, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, высоко оценил разнообразную, яркую и уникальную культуру Вьетнама через кино. Он также затронул тему сотрудничества двух стран в области кинопроизводства, направленного на создание работ, которые могут привлечь вьетнамскую, российскую и международную аудиторию.
Генеральный директор «Роскино», государственной организации, представляющей российскую индустрию аудиовизуального контента на международных рынках, Эльза Антонова подтвердила, что будет укреплять сотрудничество с Вьетнамом индустрии, включая кинопроизводство.