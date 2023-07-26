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В Риме состоялась официальная церемония встречи президента Вьетнама

26 июля в Квиринальском дворце в Риме президент Италии Серджо Маттарелла провел официальную церемонию встречи президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, находящегося с государственным визитом в Италии.
  Президент Италии Серджо Маттарелла (слева) возглавляет церемонию официальной встречи президента Вьетнама Во Ван Тхыонга. Фото: ВИA  
26 июля в Квиринальском дворце в Риме президент Италии Серджо Маттарелла провел официальную церемонию встречи президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, находящегося с государственным визитом в Италии.

После церемонии приветствия президент Серджо Маттарелла провел переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом.

За последние 50 лет вьетнамо-итальянские отношения плодотворно и всесторонне развивались во всех областях, как в двустороннем, так и в многостороннем сотрудничестве, особенно с тех пор, как две страны установили стратегическое партнерство по случаю государственного визита в Италию генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в 2013 году.

В беседе с Вьетнамским информационным агентством посол Италии во Вьетнаме Антонио Алессандро отметил, что обе стороны будут обмениваться мнениями и смогут оказать друг другу большую поддержку, поскольку Италия является одним из основателей Европейского союза (ЕС) и членом Группы семи (G7), а Вьетнам - видным членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и одной из самых динамичных экономик Индо-Тихоокеанского региона.

По словам посла Вьетнама в Италии Зыонг Кхай Хынга, это первый государственный визит президента Во Ван Тхыонга в страну-член G7 и ЕС, являющуюся стратегическим партнером Вьетнама.

По его словам, визит проходит в то время, когда Вьетнам и Италия совместно отмечают 50-летие установления дипломатических отношений и 10-летие стратегического партнерства.

Итальянское правительство включило Вьетнам в список 20 стран, приоритетных для продвижения торговли и инвестиций до 2030 года.

ВИА/ИЖВ

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