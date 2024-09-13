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НОВОСТИ

В результате наводнений после тайфуна 181 человек погиб, 145 пропали без вести

Проливные дожди и наводнения, вызванные супертайфуном «Яги», одним из самых сильных за последние десятилетия, привели к гибели 181 человека и 145 пропали без вести по состоянию на 22:00 11 сентября, свидетельствуют статистические данные.

 

В северных горных провинциях Лаокай погибли 72 человека и 111 пропали без вести, Каобанг - 34 человека и 18 пропали без вести, Йенбай - 40 человек и четыре пропали без вести, по данным Департамента по управлению дамбами, предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов.

Другие северные районы, включая Куангнинь, Хайфон, Хайзыонг, Ханой, Хоабинь, Лангшон, Бакжанг, Туенкуанг, Хажанг, Лайчау, Виньфук и Футхо, также сообщили о человеческих жертвах.

Крупные реки, такие как Тхао, Ло, Тхыонг, Лукнам, Тхайбинь и Хонг (Красные), достигли уровня предупреждения, создав угрозу для городов и провинций, по которым они протекают.

ВИА/ИЖВ

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