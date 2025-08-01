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В результате внезапных наводнений и оползней в Дьенбьене погибли и пропали без вести 10 человек
Множество деревень оказалось в изоляции, сотни семей были экстренно эвакуированы. Несколько национальных и провинциальных автодорог серьёзно пострадали, движение транспорта в регионе парализовано.
По словам подполковника Нгуен Хай Чунга, начальника полиции общины Сязунг, в районе зафиксированы многочисленные оползни. По состоянию на 7 утра сообщалось о семи пропавших без вести, в основном из-за того, что дома были погребены под оползнями.
В общине Тядинь проливные дожди вызвали оползни на нескольких дорогах, соединяющих центр с деревнями, что привело к их полной изоляции. В деревне Тядинь оползень накрыл дом, в результате чего погибли двое детей.
В Общине Мыонглуан местные власти мобилизовали все доступные силы для срочной эвакуации жителей и перемещения имущества в безопасные районы.
Между тем, в общине Нашон внезапные наводнения утром 1 августа затопили несколько деревень, полностью изолировав их от внешнего мира.
Проливные дожди также сделали ряд национальных и провинциальных автомагистралей непроходимыми из-за серьёзных оползней.
Согласно информации провинциальной гидрометеорологической станции, за последние 12 часов в регионе наблюдаются дожди от умеренной до сильной интенсивности, местами очень сильные осадки. Ожидаются дальнейшие дожди, с накопленным уровнем осадков от 20–30 мм, а в некоторых районах - свыше 70 мм.