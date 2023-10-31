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В регионе дельты Меконга все еще есть много возможностей для привлечения инвесторов
Привлечение инвестиций в регионы с большими возможностями
Дельта Меконга — важный сельскохозяйственный экономический район страны. Сельское хозяйство в дельте Меконга обеспечивает более 33% сельскохозяйственного ВВП страны и 30% ВВП региона.
Дельта Меконга также является ведущим регионом страны по производству риса, морепродуктов и фруктов, на долю которого приходится 56% производства риса (24,5 млн тонн), 98% производства пангасиуса (1,41 млн тонн) и 60% производства фруктов (4,3 млн тонн), 95% экспортируемого риса и 60% экспортируемых морепродуктов.
По словам заместителя министра МСХСМ Чан Тхань Нама, в настоящее время у региона все еще есть большой потенциал в сфере морского земледелия и сельскохозяйственных услуг.
Кроме того, сила дельты Меконга – это побочные продукты сельского хозяйства. Поэтому МСХСМ призывает инвесторов использовать сферу побочных продуктов сельского хозяйства.
Министерство также предлагает бизнесу стимулировать инвестиции в сельскохозяйственную логистику. В настоящее время логистические услуги, обслуживающие сельскохозяйственную отрасль, сосредоточены на субъектах сельского хозяйства, при этом предоставляемые услуги не получили базовых инвестиций.
МСХСМ представило премьер-министру проект «Развитие логистической системы для повышения качества и конкурентоспособности вьетнамской сельскохозяйственной продукции к 2030 году с перспективой до 2050 года», в котором основное внимание уделяется 3 центрам: в сырьевых зонах, где обеспечены склады и технические консультационные услуги для помощи фермерам; в крупных городах, которые и выполняют функции глубокой переработки и обеспечивают экспорт; в пограничных воротах.
Необходимо создать условия для инвестиций бизнеса
На конференции Дэвид Уайтхед, вице-президент Австралийской бизнес-ассоциации во Вьетнаме, выразил надежду, что местные органы власти будут четко понимать и уважать потребности иностранных инвесторов, одновременно создавая для них благоприятные условия.
По его мнениям провинции и города должны предоставить четкие инструкции по выдаче инвестиционных лицензий, сертификатов на право землепользования и других лицензий; подробное время для разработки процессов и планирования инвестиций, контактные связи для решения вопросов иностранных инвестиций.
Между тем, Нгуен Тхи Ханг, генеральный директор акционерного общества Bo De Seafood Group, отметила, что МСХСМ, а также соответствующим министерствам и местным органам власти необходимо обнародовать планы землепользования, проекты для инвестиций, специальную и конкретную преференциальную политику долгосрочного характера.
Заместитель министра Чан Тхань Нам предложил населенным пунктам и предприятиям уделять внимание инвестициям в человеческие ресурсы, особенно в обучение профессиональных фермеров, а также в повышение производственных мощностей и обеспечение участия на международном рынке.
Министерство также выразило желание, чтобы бизнес объединился с государством для подготовки профессиональных фермеров, инвестировал в производство и переработку сельскохозяйственной продукции, отвечающую международным стандартам, но в направлении зеленой экономики, экономики замкнутого цикла.
Таким образом, предприятия могут инвестировать по всей цепочке создания стоимости, создавать ценную продукцию и устойчивые отношения и связи между бизнесом и фермерами.