Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В расширенной программе вакцинации возникла нехватка вакцин, ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают срочную поддержку для решения проблемы

По словам министра здравоохранения, чтобы решить проблему нехватки вакцин для расширенной программы вакцинации, Министерство здравоохранения Вьетнама работало с партнерами для решения этой проблемы. По словам министра здравоохранения, чтобы решить проблему нехватки вакцин для расширенной программы вакцинации, Министерство здравоохранения Вьетнама работало с партнерами для решения этой проблемы.

14 июня во второй половине дня министр здравоохранения Вьетнама Дао Хонг Лан сообщила, что в настоящее время в стране нехватает адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (вакцины АКДС, которая предназначена для проведения бустерной прививки детям в возрасте от18 до 24 месяцев). Однако сейчас не подходящее время для осуществления ревакцинации детям. В связи с этим, сразу после проведения торгов и закупки вакцин страна будет иметь вакцину АКДС. Производители вакцины АКДС также подтвердили, что готовы в любое время поставить эту вакцину для расширенной программы вакцинации, если будет принято решение о торгах и закупках этого вида вакцины.

Другие 8 из 9 вакцин в расширенной программе вакцинации в наличии есть, поэтому медицинские пункты в общинах и жилых кварталах по-прежнему проводят регулярные прививки детям.

Министр здравоохранения также сообщила, что среди вакцин расширенной программы вакцинации уже несколько месяцев отсутствует импортная вакцина «5-в-1» (дифтерия – коклюш – столбняк – вирус гепатита Б – Hib-менингит).

По словам министра Дао Хонг Лан, отсутствие вакцин в расширенной программе вакцинации в последнее время было связано с отсутствием государственного бюджета, выделенного Министерству здравоохранения на закупки вакцин, проведение торгов и переговоров по закупке вакцин.

По словам министра Дао Хонг Лан, Министерство здравоохранения Вьетнама уже работало с партнерами над решением проблемы нехватки вакцин для расширенной программы вакцинации. К настоящему моменту ВОЗ и ЮНИСЕФ уже договорились найти источник вакцины для Вьетнама.

Соответственно, эти две организации в срочном порядке предоставят Вьетнаму более чем 200 000 доз вакцины «5-в-1» и 65 000 доз из внутренних источников финансирования. С помощью этой вспомогательной вакцинной программы, Министерство здравоохранения уделит первоочередное внимание проведению прививки детям, проживающих в отдаленных районах, районах с тяжелыми условиями, где дети с трудом получают доступ к каким-либо вакцинам и медицинским услугам. В настоящее время подразделения министерства проводят процедуры для получения этой поддержки.

Министерство здравоохранения также работало с инспекционной группой Постоянного комитета НС СРВ и согласовало доклад о дальнейшем выделении средств из госбюджета Министерству здравоохранения для продолжения эффективной реализации расширенной программы вакцинации по всей стране.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамские футболистки получают поддержку ФИФА в преддверии финала чемпионата мира

Вьетнамские футболистки получают поддержку ФИФА в преддверии финала чемпионата мира

Женская футбольная команда Вьетнама получает помощь от эксперта по физической силе и питанию, направленного Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), во время тренировок в Германии.
ПОДРОБНЕЕ

Top