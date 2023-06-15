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В расширенной программе вакцинации возникла нехватка вакцин, ВОЗ и ЮНИСЕФ оказывают срочную поддержку для решения проблемы
14 июня во второй половине дня министр здравоохранения Вьетнама Дао Хонг Лан сообщила, что в настоящее время в стране нехватает адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (вакцины АКДС, которая предназначена для проведения бустерной прививки детям в возрасте от18 до 24 месяцев). Однако сейчас не подходящее время для осуществления ревакцинации детям. В связи с этим, сразу после проведения торгов и закупки вакцин страна будет иметь вакцину АКДС. Производители вакцины АКДС также подтвердили, что готовы в любое время поставить эту вакцину для расширенной программы вакцинации, если будет принято решение о торгах и закупках этого вида вакцины.
Другие 8 из 9 вакцин в расширенной программе вакцинации в наличии есть, поэтому медицинские пункты в общинах и жилых кварталах по-прежнему проводят регулярные прививки детям.
Министр здравоохранения также сообщила, что среди вакцин расширенной программы вакцинации уже несколько месяцев отсутствует импортная вакцина «5-в-1» (дифтерия – коклюш – столбняк – вирус гепатита Б – Hib-менингит).
По словам министра Дао Хонг Лан, отсутствие вакцин в расширенной программе вакцинации в последнее время было связано с отсутствием государственного бюджета, выделенного Министерству здравоохранения на закупки вакцин, проведение торгов и переговоров по закупке вакцин.
По словам министра Дао Хонг Лан, Министерство здравоохранения Вьетнама уже работало с партнерами над решением проблемы нехватки вакцин для расширенной программы вакцинации. К настоящему моменту ВОЗ и ЮНИСЕФ уже договорились найти источник вакцины для Вьетнама.
Соответственно, эти две организации в срочном порядке предоставят Вьетнаму более чем 200 000 доз вакцины «5-в-1» и 65 000 доз из внутренних источников финансирования. С помощью этой вспомогательной вакцинной программы, Министерство здравоохранения уделит первоочередное внимание проведению прививки детям, проживающих в отдаленных районах, районах с тяжелыми условиями, где дети с трудом получают доступ к каким-либо вакцинам и медицинским услугам. В настоящее время подразделения министерства проводят процедуры для получения этой поддержки.
Министерство здравоохранения также работало с инспекционной группой Постоянного комитета НС СРВ и согласовало доклад о дальнейшем выделении средств из госбюджета Министерству здравоохранения для продолжения эффективной реализации расширенной программы вакцинации по всей стране.