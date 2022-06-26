Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В рамках Недели фестивалей Хюэ - 2022 состоялись интересные культурные и художественные мероприятия

В рамках Недели фестивалей Хюэ - 2022 состоялись 8 главных мероприятий и более 30 сопутствующих
  Художественная программа Недели фестивалей Хюэ -2022 на тему "Культурное наследие – интеграция и развитие". Фото: Конг Дат/ИЖВ  
Вечером 25 июня на сцене перед беседкой Нгуфунг на придворной площадке в императорской цитадели художественной программой официально открылась Неделя фестивалей Хюэ -2022» на тему «Культурное наследие – интеграция и развитие», который состоится с 25 по 30 июня. Мероприятия с участием известных артистов направлены на сценическое воссоздание красивого города Хюэ с многолетней историей и древними объектами культурного наследия, выражение стремления к зелёному и устойчивому развитию Хюэ. Хуинь Тиен Дат – директор Центра по Хюэским фестивалям, глава оргкомитета Хюэских фестивалей - 2022 сказал: «Неделя фестивалей Хюэ - 2022» является важной частью Летнего праздника в Хюэ. Подготовка к мероприятиям была очень тщательной и трудоемкой с целью формирования бренда Хюэского фестиваля. В течение недели равномерно будут проводиться различные мероприятия».
  Фото: Конг Дат/ИЖВ  
  Фото: Конг Дат/ИЖВ  
  Фото: Конг Дат/ИЖВ  
  Фото: Конг Дат/ИЖВ  

 В рамках Недели фестивалей Хюэ - 2022 состоятся 8 главных мероприятий и более 30 сопутствующих, что предоставит туристам возможность больше узнать о Хюэской культуре, культуре Вьетнама и других стран мира, а также о живом переплетении традиций и современности.


VOV/VNP

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