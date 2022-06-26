В рамках Недели фестивалей Хюэ - 2022 состоялись интересные культурные и художественные мероприятия

Художественная программа Недели фестивалей Хюэ -2022 на тему "Культурное наследие – интеграция и развитие". Фото: Конг Дат/ИЖВ

Фото: Конг Дат/ИЖВ

Фото: Конг Дат/ИЖВ

Фото: Конг Дат/ИЖВ

Фото: Конг Дат/ИЖВ

В рамках Недели фестивалей Хюэ - 2022 состоятся 8 главных мероприятий и более 30 сопутствующих, что предоставит туристам возможность больше узнать о Хюэской культуре, культуре Вьетнама и других стран мира, а также о живом переплетении традиций и современности.



