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В рамках Весак 2025 пройдут многочисленные культурные и научные мероприятия

По словам вице-председателя и генерального секретаря Исполнительного совета Буддийской Сангхи Вьетнама (VBS) достопочтенного Тхить Дык Тхиена, 20-е празднование Дня Весак ООН в Хошимине с 6 по 8 мая будет включать в себя широкий спектр культурных, духовных и научных мероприятий. Выступая 17 апреля на брифинге, посвященном местной социально-экономической ситуации в городе Хошимин, достопочтенный Тхить Дык Тхиен сказал, что в Весак 2025 ожидается участие более 1200 международных делегатов из 85 стран и территорий мира и более 1500 отечественных участников.

Со 2 мая начнутся мероприятия по культурному обмену и сопутствующие мероприятия Весак 2025, включая фестивали в честь 50-й годовщины освобождения Юга и Дня воссоединения страны.

6 мая днем во Вьетнамской буддийской академии состоится грандиозный реквием, посвященный павшим героям, отдавшим свои жизни за независимость и свободу нации. Церемония будет сопровождаться фестивалем фонарей, способствующим знакомству иностранных гостей с духовной культурой Вьетнама и самобытными буддийскими практиками.

Ожидается, что Весак 2025 будет способствовать укреплению имиджа Вьетнама как мирной, гостеприимной и единой нации перед международным сообществом, подтверждая при этом последовательную политику партии и государства Вьетнама по уважению и обеспечению свободы убеждений и религии.

По словам Тхить Дык Тхиена, он также предоставит возможность продемонстрировать город как динамичный, творческий и глобально интегрированный мегаполис, особенно сейчас, когда исполняется 50 лет со дня его освобождения.

В рамках подготовки к Весаку 2025 года VBS мобилизовала тысячи волонтеров, монахов, монахинь и последователей буддизма для поддержки мероприятий во время праздника, сказал достопочтенный Тхить Дык Тхиен, отметив, что подготовка к нему в основном завершена.

Мероприятие пройдет под девизом «Единство и инклюзивность во имя человеческого достоинства: Буддийские идеи для мира во всем мире и устойчивого развития», Весак 2025, как ожидается, посетят 50 000 - 100 000 человек.

Вьетнам успешно принимал Весак трижды - в 2008, 2014 и 2019 годах.

Вьетнамское правительство оказывает мощную поддержку и тщательно готовится к проведению конференции 2025 года, которую также будет принимать VBS. Ожидается, что он будет способствовать обменам, обмену опытом и сотрудничеству, тем самым подтверждая ответственность Вьетнама перед ООН и международным сообществом.

Министерство по делам народностей и религий регулярно сотрудничает с VBS, а также тесно координирует работу с соответствующими министерствами, секторами и местными органами власти по поддержке VBS в выполнении задач, связанных с проведением мероприятия в соответствии с поставленными целями и требованиями.

ВИА/ИЖВ

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