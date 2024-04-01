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В провинции Хажанг открылся первый международный фестиваль культуры, туризма и кухни

Вечером 29 марта в северной горной провинции Хажанг стартовал первый международный фестиваль культуры, туризма и кухни, направленный на продвижение туристического бренда, укрепление туристического сотрудничества и знакомство с местными продуктами питания.
  На церемонии открытия. Фото: ВИA  
На церемонии открытия присутствовали руководители ряда министерств и провинции Хажанг, послы Азербайджана и Китая, представители бизнеса из провинции Юньнань (Китай), местные жители, отечественные и зарубежные гости.

На трехдневном мероприятии будет представлено 60 стендов, в том числе 17 из Китая, Азербайджана, Республики Корея, Японии и Таиланда.

По словам председателя Народного комитета провинции Нгуен Ван Шона, обладая потрясающими природными ландшафтами, геологическими и культурными ценностями, а также калейдоскопом традиционной культуры этнических меньшинств, Хажанг имеет огромный потенциал и преимущества для развития туризма.

Международный фестиваль культуры, туризма и кухни – это мероприятие, направленное на укрепление имиджа и содействие сотрудничеству в области развития туризма между провинциями и городами по всей стране и между странами. Фестиваль продвигает и представляет туристические направления. Это возможность для предприятий, организаций и частных лиц обменяться опытом, представить и ознакомиться с местными продуктами и кухней.

Это также возможность представить кулинарные культуры для развития туризма каждой местности, продолжая находить эффективные решения для сохранения и продвижения ценности национальной культурной самобытности, в целом, и кухни, в частности, способствуя развитию зеленого и устойчивого туризма.

В течение трехдневного мероприятия посетители фестиваля ознакомятся с культурой и туристическими направлениями региона, а также отведают вкусные блюда разных местностей.

За последние годы в провинции были приняты различные меры по развитию туризма, и они принесли значительные результаты. В прошлом году провинция была названа развивающимся туристическим направлением в Азии на конкурсе World Travel Awards 2023, а также вошла в список 52 лучших мест для путешествий по версии New York Times. Совсем недавно сайт Booking.com выбрал Хажанг в качестве одного из десяти самых дружелюбных направлений во Вьетнаме.

ВИА/ИЖВ

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