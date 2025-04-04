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В провинции Футхо проводятся различные мероприятия по развитию туризма
В них приняли участие около 70 организаций и частных лиц из провинций Футхо, Йенбай, Лаокай, Лайчау, Дьенбьен, Шонла, Хоабинь, Виньфук, Туйенкуанг и столицы Ханоя.
Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя Народного комитета провинции Фан Чонг Тан выразил надежду, что эти мероприятия будут способствовать широкому продвижению образа «безопасного - дружелюбного – привлекательного Футхо», с разнообразными туристическими направлениями, широким спектром туристических продуктов и услуг, а также привлекательными турпакетами, среди общественности и посетителей.
Он поручил провинциальному департаменту культуры, спорта и туризма вместе с соответствующими секторами сосредоточиться на развитии туристической деятельности, стремясь к профессионализму, инновациям и творчеству, чтобы постоянно предлагать высококачественные туристические продукты как для местных жителей, так и для гостей.
Среди других мероприятий в рамках фестиваля «День поминовения королей Хунгов» и Недели культуры и туризма Земли предков - торговая ярмарка Футхо 2025 и выставка продукции OCOP, фотовыставка «Футхо - Земля предков», конкурс по приготовлению квадратного клейкого рисового пирога «баньчынг» и круглого клейкого рисового пирога «баньзай», выступления народных музыкантов, а также различные признанные образцы нематериального культурного наследия, такие как пение соан, чауван (вьетнамское духовное пение), куанхо (любовный дуэт) и пение чео (вьетнамская традиционная опера).