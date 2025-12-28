В провинции Тханьхоа не зафиксировано случаев отключения систем VMS на рыболовных судах

В четырёх назначенных портах, имеющих лицензии на приём рыболовных судов, ведущих промысел в открытом море, и сертификацию происхождения выгружаемой продукции, а именно Хоалок, Латьхой, Латьбанг и Хайчау, пограничные силы во взаимодействии с подразделениями рыбного надзора, полицией и местными органами власти обеспечивают круглосуточную работу по строгому контролю за заходом и выходом судов и персонала в порты и места выгрузки.

Провинция реализовала ряд механизмов и политик, направленных на повышение эффективности и устойчивости рыбного хозяйства. В их числе, план ускоренного и устойчивого развития отрасли рыболовства, увязанный с надёжной защитой национального морского суверенитета до 2030 года с перспективой до 2045 года; поддержка приобретения оборудования систем мониторинга судов (VMS) и оплаты абонентских услуг для судов длиной 15 метров и более; а также меры стимулирования развития морского рыболовства.

9 декабря Народный совет провинции принял две резолюции: Резолюцию № 51/2025/NQ-HĐND о поддержке рыбаков в модернизации или замене устройств систем мониторинга судов (VMS) и Резолюцию № 49/2025/NQ-HĐND, предусматривающую порядок, условия и уровни поддержки при устранении рисков, вызванных стихийными бедствиями в море. Ожидается, что эти резолюции станут надёжной опорой, укрепят уверенность рыбаков и будут стимулировать их продолжать заниматься своим промыслом.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, сохраняется ряд проблем. Департамент сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции сообщил, что 11 судов по-прежнему находятся в группе риска утраты соединения с системой мониторинга судов (VMS) более чем на шесть часов. Ведомство ежедневно составляет списки судов, у которых фиксируется потеря сигнала VMS или превышение разрешённых морских границ, и направляет их в местные органы власти и подразделения пограничной охраны для непосредственной работы с судовладельцами с целью недопущения нарушений.

В то же время были усилены меры по мониторингу и контролю судов, не отвечающих эксплуатационным требованиям, включая суда с истёкшим сроком действия лицензий на промысел. В провинции чётко разграничены якорные стоянки в рыболовных портах, ужесточён контроль за судами длиной 15 метров и более при заходе в порт, а также усилена межведомственная координация для пресечения нарушений, связанных с процедурами, оборудованием или профессиональными документами. Суда, не соответствующие требованиям, обязаны находиться в определённых местах стоянки, оснащаться предупреждающими знаками и по распоряжению снимать рыболовные снасти во избежание повторных нарушений.

В море межведомственные патрули на регулярной основе проводят проверки и строго наказывают за нарушения, в частности за умышленные отключения устройств мониторинга, промысел в неразрешённых районах или использование запрещённых орудий лова. Власти также оказывают поддержку рыбакам в обновлении данных о судах в системе VnFishbase и на онлайн-платформах с целью обеспечения прозрачного управления и контроля.

Правоприменительная деятельность была дополнительно усилена: специализированные патрульно-инспекционные группы развернуты как в море, так и в устьевых районах для оперативного выявления и пресечения нарушений. С начала 2025 года было 337 случаев привлечения к ответственности, общая сумма штрафов составила 5,08 млрд донгов (около 193 тыс. долларов США), при этом все нарушения внесены в национальную базу данных.

На 27-м заседании Национального руководящего комитета по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом заместитель председателя Народного комитета провинции Тханьхоа Као Ван Кыонг поручил ведомствам, отраслям и местным органам власти продолжить реализацию скоординированных мер по устранению «жёлтой карточки» Европейской комиссии. В числе приоритетов - более жёсткое управление и комплексное урегулирование ситуации с судами, не соответствующими требованиям; проверка и рассмотрение случаев утраты сигналов систем мониторинга судов (VMS) с оформлением досье в соответствии с нормативами; а также усиленный контроль за заходом и выходом судов в порты, выгрузкой морепродуктов и прослеживаемостью выловленной продукции.

Благодаря последовательным усилиям провинция Тханьхоа сообщает, что данные обо всех зарегистрированных рыболовных судах внесены в национальную базу данных рыбного хозяйства VnFishbase, а также в дополнительную систему Google Sheet. Все 1 002 судна длиной 15 метров и более в настоящее время оснащены системами мониторинга судов (VMS), что обеспечивает стопроцентный охват. Случаи промысла в иностранных водах полностью устранены; новых фактов длительного отключения VMS или нарушений установленных границ не зафиксировано.