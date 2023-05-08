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В провинции Ниньбинь прошел Фестиваль Чанган
Это традиционный фестиваль, содержащий множество уникальных черт религиозной культуры в древней столице Хоалы провинции Ниньбинь.
Фестиваль проводится ежегодно с целью поминать и отдать дань уважения заслугам святого Кюи Минь Дай Выонга, который завоевал регион Шоннам и защитил страну при 18-м короле Хунг. Многие жители страны поклоняются и почитают его как «Святого».
Фестиваль, посвященный теме «Чанган соединяет наследия», является возможностью продвижения потенциала, сильных сторон и живописных мест, чтобы содействовать социально-экономическому развитию провинции. Это возможность превратить туризм в передовой сектор экономики провинции Ниньбинь, пробуждать патриотические традиции, повышать осведомленность общественности в сохранении и популяризации уникальных культурных ценностей нации, ценностей объекта всемирного культурного и природного наследия Чанган.