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НОВОСТИ

В провинции Ниньбинь прошел Фестиваль Чанган

7 мая (18 марта по лунному календарю) в комплексе достопримечательностей Чанган (провинция Ниньбинь) – объекте всемирного культурного и природного наследия – состоялся Фестиваль Чанган 2023 г., собрав тысячи местных жителей и туристов.
  Фестиваль привлекает большое количество посетителей. Фото: ВИА  
7 мая (18 марта по лунному календарю) в комплексе достопримечательностей Чанган (провинция Ниньбинь) – объекте всемирного культурного и природного наследия – состоялся Фестиваль Чанган 2023 г., собрав тысячи местных жителей и туристов.

Это традиционный фестиваль, содержащий множество уникальных черт религиозной культуры в древней столице Хоалы провинции Ниньбинь.

Фестиваль проводится ежегодно с целью поминать и отдать дань уважения заслугам святого Кюи Минь Дай Выонга, который завоевал регион Шоннам и защитил страну при 18-м короле Хунг. Многие жители страны поклоняются и почитают его как «Святого».

Фестиваль, посвященный теме «Чанган соединяет наследия», является возможностью продвижения потенциала, сильных сторон и живописных мест, чтобы содействовать социально-экономическому развитию провинции. Это возможность превратить туризм в передовой сектор экономики провинции Ниньбинь, пробуждать патриотические традиции, повышать осведомленность общественности в сохранении и популяризации уникальных культурных ценностей нации, ценностей объекта всемирного культурного и природного наследия Чанган.

ИЖВ/ВИА

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