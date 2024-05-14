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В провинции Куангбинь обнаружено таинственное озеро

В пещере Тхунг в национальном парке Фонгня - Кебанг, входящем в список Всемирного природного наследия, в центральной провинции Куангбинь было обнаружено таинственное озеро. Его обнаружила во время экспедиции компания приключенческого туризма Junglee Boss, о чем сообщил директор компании Ле Лыу Зунг.
Озеро расположено примерно в километре от входа в пещеру, в одной из самых нетронутых пещер в этом районе, расположенной в глубине строго охраняемой зоны национального парка.

Оно было обнаружено на высоте около 15 метров от основного рукава подземной реки внутри пещеры.

Озеро окружено сталактитовыми колоннами, а под ним протекает подземная речная система. Новооткрытое озеро имеет прозрачный изумрудно-зеленый цвет и получило предварительное название Ло Лынг (плавающее озеро) из-за своего уникального расположения.

Источник воды, впадающей в озеро, пока не определен, но исследователи также обнаружили проход вдоль стены пещеры Тхунг, который пересекает основной рукав подземной реки.

По словам Зунга, члены группы не смогли определить источник воды в озере из-за отсутствия необходимого оборудования для измерения глубины, но планируют вернуться для дальнейших исследований и изучения этого района в ближайшем будущем, добавил он.

Национальный парк Фонгня - Кебанг, занимающий площадь более 123 000 гектаров, является домом для многих наземных и водных сред обитания, первичных и вторичных лесов, мест естественного восстановления и тропических густых лесов. Он также богат большими, часто впечатляющими и научно значимыми пещерами, включая Шондонг - самую большую пещеру в мире.

Эта территория дважды была названа объектом всемирного природного наследия, впервые в июле 2003 года, когда ЮНЕСКО признала парк за его исключительную мировую ценность с точки зрения геологии и геоморфологии.

Двенадцать лет спустя, в июле 2015 года, парк был вновь удостоен этой награды, на этот раз за его выдающуюся ценность с точки зрения процессов эволюции и развития наземных экосистем, которые обеспечивают значимую естественную среду обитания для сохранения биоразнообразия.

ИЖВ/ВИА

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