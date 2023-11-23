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В провинции Камау пройдет первый в истории фестиваль креветок
На пресс-конференции 21 ноября он подчеркнул, что будет проведен ряд мероприятий по продвижению имиджа и брендов местной креветки и продукции OООП.
Ожидается, что Фестиваль креветок Камау и Форум по продуктам OООП в дельте Меконга 2023 года будут способствовать продвижению имиджа и бренда креветок Камау и местных продуктов OООП среди отечественных и иностранных туристов, тем самым способствовать развитию профессий, создать условия для торговли, представления оборудования, конвейеров произвосдтва, процессов и технологий переработки креветок и продуктов их переработки; кормов для креветок и продуктов для очищения окружающей среды, используемых в аквакультуре; моделей выращивания креветок с применением высоких технологий, оборудования для аквакультуры и др.
Церемония открытия состоится 10 декабря и будет сопровождаться звездной художественной программой, которая расскажет о красоте Камау, его людях.
Кроме того, на фестивале будет представлено около 400 стендов, где будут представлены креветки и продукция OООП.
Кроме того, 16:00 10 декабря пройдет фестиваль «Уличный парад» по улицам города Камау в виде украшенной колонны машин, призванной почтить продукцию Камау, культурные и художественные мероприятия, танец льва и дракона, открытие фестиваля на барабанах, уличный цирк...
Другие мероприятия, проводимые в рамках фестиваля, включают форум по продвижению торговли, инвестиций и туризма, конференцию по продвижению торговли продуктами OООП в дельте Меконга и семинар по поиску мер по устойчивому развитию креветок, фестиваль блюд, изготовленных из креветок, туристические экскурсии, посещение зон по выращиванию крветок, ремесленных прибрежных деревень.
В настоящее время в Камау разводят 280.000 гектаров креветок, что составляет 40% площади выращивания креветок в стране. Производство креветок достигает более 220.000 тонн в год, что соответствует 22% от общего объема производства в стране.
Производство креветок обеспечивает средства к существованию более чем 600.000 человек, или половине населения провинции.