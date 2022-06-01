В провинции Донгнай положительное сальдо торгового баланса в январе-мае составило 2,9 млрд. долл. США.

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По данным статистического управления провинции, в южной провинции Донгнай за первые 5 месяцев 2022 года положительное сальдо торгового баланса составило почти 2,9 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем за последние два года.

В частности, провинция экспортировала товаров на сумму почти 10,9 млрд. долл. США в период с января по май, что на 14% больше, чем в прошлом году, при этом основными статьями экспорта были кофе, перец, одежда, машины, компьютеры и электронные компоненты.

Основными рынками экспорта Донгная являются США, Китай, Япония и страны Европы.

Между тем, Донгнай импортировала товаров на 8 млрд. долл. США, включая химикаты, пластмассы, сырье для швейной и обувной промышленности, а также изделия из железа и стали.

Ключевыми странами импорта являются Китай, РК и Япония.

Донгнай планирует экспортный оборот в размере 22,8–23 млрд. долл. США в этом году.

Промышленное производство в провинции заметно восстановилось с начала этого года, поскольку индекс промышленного производства за первые 5 месяцев 2022 года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.