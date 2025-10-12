Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В преддверии 14-го съезда КПВ: Ламдонг ставит цель стать динамичным центром роста

11 октября завершился 1-й съезд партийной организации провинции Ламдонг на 2025–2030 годы. От имени президиума заместитель секретаря провинциального парткома, председатель Народного комитета провинции Ламдонг Хо Ван Мыой представил сводный доклад, в котором обобщены и разъяснены шесть групп предложений по проекту документов съезда. Все 100% делегатов проголосовали за принятие проекта резолюции съезда.

В резолюции определены цели: построение чистой, сильной партийной организации; всестороннее руководство развитием, где стабильность является основой, социально-экономическое развитие — центральной задачей, а счастье и благополучие народа — конечной целью. К 2030 году Ламдонг должен стать развитой провинцией, одним из динамичных центров роста региона в эпоху национального подъёма.

Съезд сосредоточился на обсуждении и утверждении ключевых целей и задач.

Основные ориентиры включают: Среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) в 2025–2030 годах на уровне 10–10,5%; ВРП на душу населения к 2030 году — 6 700–7 500 долларов США; Рост производительности труда — 6,5–7,5% в год; Общие инвестиции в экономику — 35–40% ВРП; Индекс человеческого развития (ИЧР) — около 0,75; Средняя продолжительность жизни — 74–75 лет, из них не менее 68 лет — в здоровом состоянии.

Парторганизация провинции обозначил приоритетные направления прорывного развития: мобилизация всех ресурсов для строительства современной инфраструктуры, прежде всего транспортной, с межрегиональными связями и развитием новых городов, туристических и сервисных комплексов регионального и международного уровня; активно развивать науку, технологии и инновации. Провинция продвигает административную реформу; полностью устранять узкие места, препятствия и барьеры, особенно в планировании, компенсациях, расчистке территорий и переселении, чтобы освободить, высвободить и продвигать ресурсы, ориентируясь на людей и бизнес; разрабатывать и внедрять механизмы и политику для привлечения крупных, способных и опытных частных экономических групп к инвестициям в провинцию. Провинция активно внедряет инновации в кадровую работу, особенно в области консультирования, оценки, планирования, обучения, поддержки, организации, назначения и использования подходящих людей на соответствующие должности; уважать талантливых людей, защищать кадры, которые осмеливаются думать, осмеливаются действовать, осмеливаются совершать прорывы в развитии и осмеливаются брать на себя ответственность за общее благо.

Основные меры на предстоящий период включают: переход к новой модели роста, основанной на науке, технологиях и инновациях как движущей силе устойчивого развития; устранение трудностей и барьеров для максимальной мобилизации ресурсов; совершенствование системы планирования, рациональное использование земли, природных ресурсов и полезных ископаемых, защиту окружающей среды и адаптацию к изменению климата; развитие культуры, образования, здравоохранения, обеспечение социальной защиты и благополучия; укрепление обороны и безопасности, поддержание политической стабильности и общественного порядка; повышение эффективности внешней деятельности; укрепление партийной и политической системы, повышение её результативности и ответственности.

Президиум съезда огласил решение Политбюро ЦК КПВ о формировании делегации провинции на 14-й съезд Коммунистической партии Вьетнама — 45 основных и 4 резервных делегата. Также съезд проводил церемонию прощания с 37 членами провинциального парткома, завершившими свою работу.

В заключительной речи член ЦК КПВ, секретарь провинциального парткома Ламдонг на 2025–2030 годы Й Тхань Ха Ниэ Кдам подчеркнул, что для успешного выполнения резолюции требуется объединение усилий всех кадров, партийцев, вооружённых сил и народов провинции. Он призвал развивать дух единства, патриотизма, самоопоры и стремления к процветанию Родины, активно продвигать социально-экономическое развитие, укреплять стабильность, безопасность и порядок, добиваться успешной реализации резолюций 1-го съезда парторганизации провинции Ламдонг и 14-го съезда КПВ, чтобы к 2030 году Ламдонг стал развитой провинцией и одним из ведущих центров роста страны.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Создание нового импульса и укрепление традиционных дружеских отношений между Вьетнамом и КНДР

Отвечая на вопросы журналистов по случаю государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в КНДР, заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву сообщил, что государственный визит Генсекретаря То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама в КНДР, состоявшийся 9–11 октября 2025 года и приуроченный к празднованию 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи, прошёл успешно и плодотворно.
ПОДРОБНЕЕ

Top