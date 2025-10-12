В преддверии 14-го съезда КПВ: Ламдонг ставит цель стать динамичным центром роста

В резолюции определены цели: построение чистой, сильной партийной организации; всестороннее руководство развитием, где стабильность является основой, социально-экономическое развитие — центральной задачей, а счастье и благополучие народа — конечной целью. К 2030 году Ламдонг должен стать развитой провинцией, одним из динамичных центров роста региона в эпоху национального подъёма.



Съезд сосредоточился на обсуждении и утверждении ключевых целей и задач.



Основные ориентиры включают: Среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) в 2025–2030 годах на уровне 10–10,5%; ВРП на душу населения к 2030 году — 6 700–7 500 долларов США; Рост производительности труда — 6,5–7,5% в год; Общие инвестиции в экономику — 35–40% ВРП; Индекс человеческого развития (ИЧР) — около 0,75; Средняя продолжительность жизни — 74–75 лет, из них не менее 68 лет — в здоровом состоянии.



Парторганизация провинции обозначил приоритетные направления прорывного развития: мобилизация всех ресурсов для строительства современной инфраструктуры, прежде всего транспортной, с межрегиональными связями и развитием новых городов, туристических и сервисных комплексов регионального и международного уровня; активно развивать науку, технологии и инновации. Провинция продвигает административную реформу; полностью устранять узкие места, препятствия и барьеры, особенно в планировании, компенсациях, расчистке территорий и переселении, чтобы освободить, высвободить и продвигать ресурсы, ориентируясь на людей и бизнес; разрабатывать и внедрять механизмы и политику для привлечения крупных, способных и опытных частных экономических групп к инвестициям в провинцию. Провинция активно внедряет инновации в кадровую работу, особенно в области консультирования, оценки, планирования, обучения, поддержки, организации, назначения и использования подходящих людей на соответствующие должности; уважать талантливых людей, защищать кадры, которые осмеливаются думать, осмеливаются действовать, осмеливаются совершать прорывы в развитии и осмеливаются брать на себя ответственность за общее благо.



Основные меры на предстоящий период включают: переход к новой модели роста, основанной на науке, технологиях и инновациях как движущей силе устойчивого развития; устранение трудностей и барьеров для максимальной мобилизации ресурсов; совершенствование системы планирования, рациональное использование земли, природных ресурсов и полезных ископаемых, защиту окружающей среды и адаптацию к изменению климата; развитие культуры, образования, здравоохранения, обеспечение социальной защиты и благополучия; укрепление обороны и безопасности, поддержание политической стабильности и общественного порядка; повышение эффективности внешней деятельности; укрепление партийной и политической системы, повышение её результативности и ответственности.



Президиум съезда огласил решение Политбюро ЦК КПВ о формировании делегации провинции на 14-й съезд Коммунистической партии Вьетнама — 45 основных и 4 резервных делегата. Также съезд проводил церемонию прощания с 37 членами провинциального парткома, завершившими свою работу.



В заключительной речи член ЦК КПВ, секретарь провинциального парткома Ламдонг на 2025–2030 годы Й Тхань Ха Ниэ Кдам подчеркнул, что для успешного выполнения резолюции требуется объединение усилий всех кадров, партийцев, вооружённых сил и народов провинции. Он призвал развивать дух единства, патриотизма, самоопоры и стремления к процветанию Родины, активно продвигать социально-экономическое развитие, укреплять стабильность, безопасность и порядок, добиваться успешной реализации резолюций 1-го съезда парторганизации провинции Ламдонг и 14-го съезда КПВ, чтобы к 2030 году Ламдонг стал развитой провинцией и одним из ведущих центров роста страны.