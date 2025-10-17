Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

В преддверии 14-го съезда КПВ: Камау ставит цель стать новым центром роста на юге страны

Во второй половине дня 17 октября завершился 1-й съезд партийной организации провинции Камау на период 2025–2030 годов после двух дней серьезной, сосредоточенной и демократичной работы под девизом: «Единство – Демократия – Ответственность – Прорыв – Развитие». Съезд определил три ключевых направления прорыва: обновление и повышение эффективности в области разработки и реализации законодательства; конкретизация нормативных положений, относящихся к компетенции местных органов власти, на принципе «местная инициатива – местная реализация – местная ответственность».

Провинция сосредоточит усилия на создании благоприятной политики для стимулирования прорыва в сфере науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации и развития частного сектора; развитии производительных сил, форм и методов производства в сочетании с активным развитием морской экономики, цифровой экономики, «зеленой» экономики, высокотехнологичного сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, торговли, услуг, логистики и экотуризма; ускорении административных реформ, максимальном сокращении инвестиционных процедур, обеспечении наибольшего удобства для граждан и предприятий.

Провинция будет развивать качественные человеческие ресурсы, способные соответствовать требованиям нового этапа; формировать кадровый корпус, особенно ключевых руководителей всех уровней — людей, обладающих моральными качествами, авторитетом, практическими способностями, твердостью характера, готовых мыслить стратегически, действовать решительно, нести ответственность и идти на прорыв ради общего блага.

Камау сосредоточит внимание на развитии инфраструктуры — прежде всего транспортной, аэропортовой, морской, ирригационной и энергетической; инфраструктуры науки и технологий, создании центров стартапов и инноваций; ускорении строительства и совершенствования инфраструктуры экономических зон, промышленных парков и кластеров; реализации крупных проектов в области чистой и возобновляемой энергетики, переработки сельскохозяйственной продукции, создающих движущую силу для быстрого, устойчивого и климатоустойчивого развития.

Многочисленные выступления делегатов на съезде помогли глубже проанализировать достигнутые результаты, существующие недостатки и их причины, на основе чего были предложены конкретные меры по руководству и управлению, соответствующие практическим условиям предстоящего периода.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Камау Ле Ван Шы подчеркнул, что для достижения цели — среднего экономического роста не ниже 10% в период 2025–2030 годов — необходимы реалистичные, прорывные и решительные меры. Он предложил сосредоточить развитие экономики по четырем основным направлениям; сделать частный сектор двигателем роста; развивать науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию; уделять особое внимание повышению качества человеческих ресурсов.

Заместитель секретаря Партийного комитета органов партийных структур провинции Чыонг Тхи Фук отметила, что необходимо повысить качество организации первичных партийных ячеек и кадрового состава членов Партии. Она предложила комплекс мер, направленных на повышение лидерского потенциала и боеспособности партийных организаций, формирование коллектива действительно передовых, образцовых партийцев; обновление методов партийного строительства; усиление контроля, надзора и дисциплины в Партии. Партийный комитет органов партийных структур провинции обязуется превращать осознание в конкретные действия: каждый партийный кадр будет стремиться к обучению, самосовершенствованию, повышению профессионализма, смелому мышлению и инициативным действиям с духом новаторства и максимальной самоотдачей. Каждая партийная ячейка будет непрерывно обновлять методы руководства, укреплять лидерские способности и боеспособность, решительно строить действительно чистую и сильную партийную организацию, соответствующую требованиям нового периода.

1-й съезд парторганизации провинции Камау на период 2025–2030 годов обсудил и утвердил резолюцию, предусматривающую ряд ключевых показателей: среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) не ниже 10% в течение 5 лет; ВРП на душу населения к 2030 году — свыше 6 000 долларов США; общий объем экспорта за пятилетний период — около 17 миллиардов долларов США; общее количество предприятий к 2030 году — около 20 000; строительство более 4 200 единиц социального жилья в течение пяти лет.

Секретарь провинциального партийного комитета Камау Нгуен Хо Хай потребовал, чтобы сразу после съезда новый состав провинциального парткома и все партийные организации в провинции тщательно изучили и глубоко усвоили резолюцию съезда; широко распространили информацию о его итогах среди партийцев и населения; разработали конкретные планы и программы действий для скорейшего внедрения резолюции в жизнь; превратили ее в революционные действия с новым решительным духом и энергией.

ВИА/ИЖВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ подчеркнул стратегическую роль военной разведки Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК КПВ потребовал, чтобы Главное управление II регулярно пересматривало и совершенствовало структуру в направлении компактности и эффективности, формировало прочную разведывательную диспозицию, развивая комплексную мощь.
