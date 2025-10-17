НОВОСТИ
В преддверии 14-го съезда КПВ: Камау ставит цель стать новым центром роста на юге страны
Провинция сосредоточит усилия на создании благоприятной политики для стимулирования прорыва в сфере науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации и развития частного сектора; развитии производительных сил, форм и методов производства в сочетании с активным развитием морской экономики, цифровой экономики, «зеленой» экономики, высокотехнологичного сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, торговли, услуг, логистики и экотуризма; ускорении административных реформ, максимальном сокращении инвестиционных процедур, обеспечении наибольшего удобства для граждан и предприятий.
Провинция будет развивать качественные человеческие ресурсы, способные соответствовать требованиям нового этапа; формировать кадровый корпус, особенно ключевых руководителей всех уровней — людей, обладающих моральными качествами, авторитетом, практическими способностями, твердостью характера, готовых мыслить стратегически, действовать решительно, нести ответственность и идти на прорыв ради общего блага.
Камау сосредоточит внимание на развитии инфраструктуры — прежде всего транспортной, аэропортовой, морской, ирригационной и энергетической; инфраструктуры науки и технологий, создании центров стартапов и инноваций; ускорении строительства и совершенствования инфраструктуры экономических зон, промышленных парков и кластеров; реализации крупных проектов в области чистой и возобновляемой энергетики, переработки сельскохозяйственной продукции, создающих движущую силу для быстрого, устойчивого и климатоустойчивого развития.
Многочисленные выступления делегатов на съезде помогли глубже проанализировать достигнутые результаты, существующие недостатки и их причины, на основе чего были предложены конкретные меры по руководству и управлению, соответствующие практическим условиям предстоящего периода.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Камау Ле Ван Шы подчеркнул, что для достижения цели — среднего экономического роста не ниже 10% в период 2025–2030 годов — необходимы реалистичные, прорывные и решительные меры. Он предложил сосредоточить развитие экономики по четырем основным направлениям; сделать частный сектор двигателем роста; развивать науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию; уделять особое внимание повышению качества человеческих ресурсов.
Заместитель секретаря Партийного комитета органов партийных структур провинции Чыонг Тхи Фук отметила, что необходимо повысить качество организации первичных партийных ячеек и кадрового состава членов Партии. Она предложила комплекс мер, направленных на повышение лидерского потенциала и боеспособности партийных организаций, формирование коллектива действительно передовых, образцовых партийцев; обновление методов партийного строительства; усиление контроля, надзора и дисциплины в Партии. Партийный комитет органов партийных структур провинции обязуется превращать осознание в конкретные действия: каждый партийный кадр будет стремиться к обучению, самосовершенствованию, повышению профессионализма, смелому мышлению и инициативным действиям с духом новаторства и максимальной самоотдачей. Каждая партийная ячейка будет непрерывно обновлять методы руководства, укреплять лидерские способности и боеспособность, решительно строить действительно чистую и сильную партийную организацию, соответствующую требованиям нового периода.
1-й съезд парторганизации провинции Камау на период 2025–2030 годов обсудил и утвердил резолюцию, предусматривающую ряд ключевых показателей: среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) не ниже 10% в течение 5 лет; ВРП на душу населения к 2030 году — свыше 6 000 долларов США; общий объем экспорта за пятилетний период — около 17 миллиардов долларов США; общее количество предприятий к 2030 году — около 20 000; строительство более 4 200 единиц социального жилья в течение пяти лет.
Секретарь провинциального партийного комитета Камау Нгуен Хо Хай потребовал, чтобы сразу после съезда новый состав провинциального парткома и все партийные организации в провинции тщательно изучили и глубоко усвоили резолюцию съезда; широко распространили информацию о его итогах среди партийцев и населения; разработали конкретные планы и программы действий для скорейшего внедрения резолюции в жизнь; превратили ее в революционные действия с новым решительным духом и энергией.