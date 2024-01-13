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В преддверии Тэта покупатели начли тратить деньги
Согласно последнему отчету министерства, общий объем розничных продаж товаров и услуг в декабре 2023 года увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Спрос на продукты питания, жилье, услуги общественного питания и путешествия имел тенденцию к росту в конце 2023 года.
Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг сообщила, что местные органы власти по всей стране выпустили планы по реализации программ стабилизации рынка в конце года и во время праздника Тет.
В соответствии с ними перед предприятиями были поставлены задачи по заблаговременной подготовке товаров и организации стационарных и передвижных торговых точек, чтобы продукты к празднику Тет были доступны всем желающим по стабильным ценам.
По ее словам, в условиях экономических трудностей многие предприятия планируют запустить промо-программы и скидки на многие необходимые потребительские товары, особенно в месяц, предшествующий Тету.
Департаменты промышленности и торговли крупных городов, таких как Ханой и Хошимин, также работают с компетентными сторонами над реализацией программ стабилизации и продвижения рынка, а также координируют свои действия с другими провинциями и городами, чтобы обеспечить стабильные поставки качественных товаров для удовлетворения больших потребностей городов.
Представитель Lotte Mart сообщил, что покупательская способность к празднику Тет может возрасти примерно на 20%, добавив, что супермаркет сосредоточится на товарах первой необходимости, таких как кондитерские изделия, подарочные наборы и напитки.
WinСommerce, розничное подразделение Masan Group, управляющее более чем 3600 супермаркетами и магазинами Winmart по всей стране, сообщило, что планирует увеличить поставки продуктов MeatDeli и ввести скидку 20% для 7 миллионов своих членов.
Тем временем акционерная компания Vissan, занимающаяся переработкой и продажей свежего и замороженного мяса и продуктов питания, заявила, что будет проводить программы скидок 10-20% по выходным, чтобы стабилизировать рынок, учитывая, что экономические проблемы могут повлиять на покупательскую способность.
Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в 2023 году оценивается более чем в 6,23 квадриллиона донгов (более 254 миллиардов долларов США), что на 9,6% больше, чем в прошлом году. Только розничные продажи товаров составили 4,85 квадриллиона донгов, увеличившись на 8,6% по сравнению с предыдущим годом (6,9%, если исключить ценовой фактор).
В число городов с более высокими показателями розничных продаж товаров по сравнению с 2022 годом вошли Куангнинь (12,2%), Бинь Дуонг (11,4%), Хайфон (10,4%) и Донгнай (9,1%).