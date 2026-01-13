В преддверии Тэта наблюдается всплеск финансовых мошенничеств

Согласно предупреждениям полиции и коммерческих банков, в последнее время появилась новая мошенническая схема, связанная с выдачей себя за якобы действующую государственную политику поддержки к празднику Тэт на сумму 400 000 донгов.

Банки, в том числе MB Bank, выпустили предупреждения о мошенничестве, совершаемом через социальные сети, такие как Zalo и Facebook, где преступники выдают себя за знакомых. (Фото: предоставлено MB Bank)

Мошенники часто представляются местными чиновниками или представителями государственных ведомств, связываясь с гражданами по телефону или через текстовые сообщения и сообщая им о якобы положенной финансовой помощи.

Затем от потерпевших требуют подтвердить информацию, предоставив одноразовые пароли (OTP), реквизиты банковских счетов или перейдя по подозрительным ссылкам. Это позволяет преступникам похищать средства с их счетов. Подобные схемы в первую очередь нацелены на пожилых людей, а также жителей сельских, отдалённых и горных районов.

Правоохранительные органы подчёркивают, что легитимные государственные программы поддержки реализуются через официальные каналы местных органов власти и никогда не требуют от граждан раскрытия конфиденциальной информации или проведения онлайн-транзакций для получения выплат.

Власти также предупреждают, что мошеннические группы всё активнее совершенствуют свои методы с использованием передовых технологий. В настоящее время злоумышленники применяют искусственный интеллект (ИИ) и техники дипфейка для создания крайне убедительных поддельных электронных писем, сообщений, видеороликов и голосовых записей.

Эти инструменты используются для фабрикации уведомлений о выигрыше, рекламных акций или объявлений о финансовой помощи. В ряде случаев злоумышленники даже имитируют голоса родственников или представителей авторитетных организаций, чтобы ввести жертв в заблуждение.

В то же время поддельные сайты и рекламные объявления становятся всё более изощрёнными, зачастую почти полностью копируя официальные сайты банков или крупных компаний и отличаясь лишь несколькими символами в доменном имени.

Фишинговые схемы также распространяются сразу по нескольким каналам: через SMS, социальные сети, QR-коды и автоматизированные боты, из-за чего жертве достаточно одного клика, чтобы попасть в ловушку.

Наряду с высокотехнологичными видами мошенничества банки и органы власти также предупреждают о распространении в социальных сетях мошеннических предложений онлайн-кредитов.

Мошенники рекламируют быстрые кредиты с упрощёнными процедурами и низкими процентными ставками, после чего требуют внести авансовые депозиты или оплатить комиссию под предлогом оформления заявки, проверки личности или страхования кредита.

После перевода денег злоумышленники немедленно прекращают связь и присваивают полученные средства.

Банки рекомендуют гражданам оформлять кредиты исключительно в лицензированных кредитных организациях и финансовых компаниях, а также ни при каких обстоятельствах не переводить депозиты или авансовые платежи на личные счета либо структурам без чётко подтверждённого правового статуса.

Между тем банки продолжают фиксировать многочисленные случаи получения клиентами поддельных сообщений или звонков, выдаваемых за обращения от имени банков. В таких сообщениях и звонках обычно утверждается, что с банковскими счетами возникли проблемы, требуется подтверждение данных, обновление услуг либо предлагаются подарки или кэшбек по итогам года.

Vietcombank предупредил, что мошенники часто рассылают ссылки на поддельные сайты банков и просят клиентов войти в систему и предоставить одноразовые коды (OTP). После выполнения этих инструкций преступники быстро получают контроль над счетами и совершают несанкционированные операции.

Аналогичным образом Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) сообщает о случаях, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников банка, звонят клиентам с предложениями финансовой поддержки, возврата сервисных комиссий или под предлогом проверки информации, а затем требуют предоставить персональные данные, коды аутентификации либо установить приложения из неизвестных источников.

VietinBank и MB Bank также выпустили предупреждения о мошеннических схемах, реализуемых через социальные сети, такие как Zalo и Facebook, где преступники выдают себя за знакомых или государственных должностных лиц и рассылают вредоносные ссылки с целью захвата пользовательских аккаунтов.

На фоне всё более сложного характера мошенничеств многие банки усилили информационно-разъяснительную работу, публикуя предупреждения на своих веб-сайтах, в приложениях цифрового банкинга и на операционных стойках.

Банки единодушно призывают граждан не раскрывать персональные данные и одноразовые коды (OTP) кому бы то ни было, не переходить по ссылкам из неизвестных источников и не устанавливать приложения с неофициальных платформ.