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В последние месяцы года повышается давление на текстильно-кожевенную и обувную промышленность
Этот рост отражает собой устойчивый рост на ключевых рынках, таких как Северная Америка, Европа... Однако до этого момента, рассматривая ситуацию с экспортом в последние месяцы 2022 года, г-жа Фан Тхи Тхань Суан сказала, что экспортный прогноз для кожевенно-обувной промышленности не оптимистичный, поскольку неблагоприятная мировая экономическая ситуация сильно повлияла на отрасль. Основными экспортными рынками кожи и обуви являются ЕС и США, которые оба страдают от растущей инфляции, заставляющей людей сокращать расходы, а потребительский рынок уменьшатся, что влияет на общую покупательную способность.
Текстильная и швейная промышленность сталкивается с влиянием инфляции не только в вышеуказанных странах, но и во всем мире, что приводит к снижению потребительского спроса и покупательной способности на многих экспортных рынках, также затронув заказы и цены за единицу продукции предприятий.
По словам г-на Чыонг Ван Кама, вице-президента и генерального секретаря Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (Витас), из-за экономических трудностей, высокого уровня инфляции на основных рынках потребления текстиля, таких как США и ЕС..., покупательная способность потребительских товаров, включая текстиль и одежду, значительно упала. Кроме того, неурегулированный российско-украинский военный конфликт затрагивает ряд вьетнамских текстильных и швейных рынков в России, Украине, и других странах региона.
По словам генерального директора швейной компании Dap Cau Лыонга Ван Тху, трудности на рынке, проблемы с поиском источников товара появились с начала третьего квартала. На основных рынках, таких как США и Европа, заказы упали на 50%.
Г-н Фам Суан Хонг, председатель Ассоциации текстиля и вышивки Хошимина также сообщил, что в районе города много текстильных и швейных предприятий и все они сталкиваются с резким падением заказов, поскольку они в основном работали на США и ЕС, в которых инфляционное давление было большим, вынуждая потребителей сокращать свои расходы, а текстиль, одежда и обувь не были товарами первой необходимости.
Не только инфляция, но и колебания цен на сырье и топливо также создают трудности для бизнеса.
На сегодняшний день, благодаря быстрому росту за 8 месяцев, две основные экспортные отрасли, а именно текстиль и одежда, а также производство обуви и сумок, внесли около 50 млрд. долл. США в общий экспортный оборот страны. Планируется, что к концу этого года общий экспортный оборот текстиля, одежды и обуви превысит 68 млрд. долл. США; при этом оборот текстиля и одежды составляет более 43 млрд. долл. США, кожи, обуви и сумок - 25 млрд. долл. США.
Г-н Ле Тьен Чыонг, председатель Вьетнамской текстильной и швейной группы (Vinatex), рассказал, что с начала года до настоящего времени среднемесячная стоимость экспорта текстиля и одежды достигла 3,7-3,8 млрд. долл. США, но ожидается, что в последние три месяца года средний экспорт составит всего 3,1-3,2 млрд. долл. США в месяц. Тем не менее, г-н Чыонг также ожидает, что текстильная и швейная промышленность по-прежнему имеет возможность достичь цели экспорта в размере 43-43,5 млрд. долл. США в течение всего года.
В долгосрочной перспективе швейная промышленность Вьетнама должна уделить первоочередное внимание способности пакетной поставки, производя как пряжу, ткани, так и швейные изделия; стать пионером в производстве экологически чистых продуктов и продуктов вторичной переработки для продвижения экспорта в европейские страны, сказал г-н Ле Тьен Чыонг.
В целях поддержки бизнеса в преодолении трудностей бизнес-сообщество ожидает, что Правительство в ближайшее время утвердит «Стратегию развития текстильной и обувной промышленности на период до 2030 года с перспективой до 2035 года», создающую благоприятные условия для строительства индустриальных парков, которые будут иметь централизованную очистку сточных вод, передовые технологии и экологически чистые технологии для привлечения инвестиций в крашение текстиля, устранение узких мест, удовлетворяя требования к происхождению и эффективному использованию стимулов торговых соглашений нового поколения о свободной торговле.