НОВОСТИ
В поиске общего направления развития филателии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
По этому случаю Исполнительный совет FIAP организовал учебные программы для повышения уровня и навыков формирования и пополнения коллекций марок для участия в международных выставках марок.
По словам Чу Тхи Лан Хыонга, председатель Вьетнамской филателистической ассоциации и заместителя генерального директора Вьетнамской почтовой корпорации, 28 лет назад ассоциация впервые провела заседание Исполнительного комитета FIAP в Хошимине.
Она сказала, что при поддержке FIAP вьетнамская филателия значительно расширилась. В настоящее время по всей стране насчитывается 33 ассоциации коллекционеров марок, в которые входят тысячи членов, включая детей и студентов.
FIAP — некоммерческая и неполитическая федерация филателистических обществ Азии и Австралазии, основанная в Сингапуре 14 сентября 1974 года.
В настоящее время федерация насчитывает 31 члена, которые являются ассоциациями марок Азиатского региона, Австралии и Южной Африки. Вьетнам является официальным членом FIAP с 1993 года./