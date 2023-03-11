Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В поиске общего направления развития филателии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

10 марта в Ханое Федерация филателии Азиатско-Тихоокеанского региона (FIAP) провела конференцию, посвященную повышению уровня и навыков формирования и обновления филателистических коллекций стран. Мероприятие, которое проходит с 10 по 12 марта, собирает делегатов из Таиланда, Сингапура, Китая, Гонконга (Китай), Тайваня (Китай), Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Австралии, Катара и других стран.

По этому случаю Исполнительный совет FIAP организовал учебные программы для повышения уровня и навыков формирования и пополнения коллекций марок для участия в международных выставках марок.

По словам Чу Тхи Лан Хыонга, председатель Вьетнамской филателистической ассоциации и заместителя генерального директора Вьетнамской почтовой корпорации, 28 лет назад ассоциация впервые провела заседание Исполнительного комитета FIAP в Хошимине.

Она сказала, что при поддержке FIAP вьетнамская филателия значительно расширилась. В настоящее время по всей стране насчитывается 33 ассоциации коллекционеров марок, в которые входят тысячи членов, включая детей и студентов.

FIAP — некоммерческая и неполитическая федерация филателистических обществ Азии и Австралазии, основанная в Сингапуре 14 сентября 1974 года.

В настоящее время федерация насчитывает 31 члена, которые являются ассоциациями марок Азиатского региона, Австралии и Южной Африки. Вьетнам является официальным членом FIAP с 1993 года./

ВИА/ИЖВ

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