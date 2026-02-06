В Пномпене остоялась торжественная церемония встречи Генерального секретаря То Лама

Генеральный секретарь То Лам и Самдеч Течо Хун Сен обходят почётный караул Королевских вооружённых сил Камбоджи. Фото: ВИА

Утром 6 февраля в Королевском дворце состоялась торжественная официальная церемония встречи Генерального секретаря То Лама. В церемонии приняли участие Премьер-министр Фам Минь Тьинь, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман и делегация высшего уровня Вьетнама.

По поручению Короля Камбоджи Преа Бат Самдеч Преа Боромнеата Нородома Сиамони Самдеч Течо Хун Сен председательствовал на официальной церемонии встречи.

По пути из аэропорта в Королевский дворец тысячи жителей приветствовали Генерального секретаря То Лама, неся его портреты и портреты Короля Нородома Сиамони, размахивая флагами и цветами в атмосфере тёплого и восторженного приёма.

Кортеж с Генеральным секретарём То Ламом въехал на территорию Королевского дворца. Самдеч Течо Хун Сен лично вышел к месту остановки автомобиля, тепло приветствовал Генерального секретаря То Лама объятиями, рукопожатиями и пригласил его подняться на почётную трибуну. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Самдеч Течо Хун Сен пригласил Генерального секретаря То Лама осмотреть почётный караул Королевских вооружённых сил Камбоджи и совместно представил составы сторон, присутствовавших на церемонии.

Самдеч Течо Хун Сен председательствует на официальной церемонии встречи Генерального секретаря То Лама с государственным визитом в Королевство Камбоджа. Фото: ВИА

В последнее время вьетнамско-камбоджийские отношения достигли весьма позитивных и практических результатов. Политическое доверие между двумя странами постоянно укрепляется, создавая прочную основу для определения общих направлений сотрудничества во всех сферах. Руководители двух стран регулярно обмениваются визитами и проводят встречи и переговоры, способствуя укреплению политического доверия, определению путей преодоления трудностей и препятствий в сотрудничестве, а также повышению эффективности двусторонней координации.

Тесное сотрудничество в области обороны и безопасности является прочной опорой двусторонних отношений. Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество демонстрирует реальные шаги вперёд. Благодаря образовательным программам, культурным обменам и установлению побратимских связей между регионами взаимопонимание и чувство близости между народами двух стран, особенно среди молодёжи, постоянно укрепляются, становясь прочной основой дружбы между Вьетнамом и Камбоджей.

Государственный визит Генерального секретаря То Лама и делегации высшего уровня Вьетнама в Королевство Камбоджа имеет особый масштаб и важное политическое значение, наглядно отражая мощный посыл Партии и Государства Вьетнама, а также лично Генерального секретаря То Лама о неизменном приоритете развития и укрепления добрососедских отношений, традиционной дружбы, всеобъемлющего и долгосрочного устойчивого сотрудничества между двумя странами.