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В первом квартале Фукуок посетили более 1,5 млн. человек
За этот период город заработал более 4,5 трлн. донгов (119,44 млн. долл. США) от туристической деятельности, что на 286,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что эквивалентно 39,4% от годового плана.
Город объяснил этот результат эффективными мерами по ускорению восстановления и развития туризма, а также мероприятиями по продвижению туризма.
Фукуок также привлек многих крупных туристических инвесторов, таких как Vingroup, Sungroup, CEO, BIM. На сегодняшний день здесь реализуется 286 туристических проектов на сумму более 375 трлн. донгов (15,95 млрд. долл. США), из которых 47 уже введены в эксплуатацию и 78 находятся в стадии реализации.
Популярное туристическое направление готовится принять посетителей во время пятидневных каникул по случаю Дня национального воссоединения (30 апреля) и 1 Мая. Большинство отелей на острове были полностью забронированы.
Чан Куок Кхань, председатель Туристической ассоциации Киенжанг, сказал, что ассоциация провела 17-19 марта поездку на ферму для более чем 40 туристических фирм из Ханоя, чтобы найти возможности партнерства с местными коллегами.
Фукуок известен как «жемчужный остров», где есть пляжи с чистой голубой водой, такие как Байшао и Байзай, а также множество местных деликатесов, включая морепродукты, перец и жемчуг.
Здесь также есть хорошо известные достопримечательности, включая оживленный город Зыонгдонг, рыбацкие деревни Хамнинь и Ганьдау и другие привлекательные туристические места.
В прошлом году читатели американского журнала Travel Leisure выбрали его одним из 25 лучших островов в мире.
Самый большой остров Вьетнама также был высоко оценен читателями Condé Nast Traveler и получил 6-е место в топ-10 курортных островов Азии в 2022 году