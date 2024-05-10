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В первом квартале наблюдался бум вьетнамского экспорта дуриана в Китай
Ли Юйян, директор по торговле Guangxi Baiguoyuan Technology Co.Ltd., объясняет рост продаж дуриана несколькими ключевыми факторами: благодаря постоянному совершенствованию процедур импорта и внедрению передовых технологий холодильного хранения, продажи дуриана в первом квартале выросли на 20% в год, а цены были на 30%-40% ниже, чем в предыдущие годы. В результате во многих магазинах дуриана не осталось в наличии.
Лю Минкун из Университета Гуанси отметил, что популярность дуриана из стран-членов АСЕАН среди китайских потребителей обусловлена целым рядом факторов, включая высокое качество продукта, сильные преимущества цепочки поставок, позитивные двусторонние отношения, бум электронной коммерции и логистических систем.