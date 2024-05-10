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В первом квартале наблюдался бум вьетнамского экспорта дуриана в Китай

Экспорт дуриана из Вьетнама в Китай значительно вырос в первом квартале 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные о торговле через пограничный пункт Юи Гуань, которые привело китайское информационное агентство Синьхуа. В частности, за указанный период Вьетнам экспортировал в Китай 35 000 тонн дуриана на сумму около 1,77 млн долларов США. Китай импортировал 48 000 тонн дуриана на сумму около 2,56 миллиона долларов США через пограничный пункт Юи Гуань.

Ли Юйян, директор по торговле Guangxi Baiguoyuan Technology Co.Ltd., объясняет рост продаж дуриана несколькими ключевыми факторами: благодаря постоянному совершенствованию процедур импорта и внедрению передовых технологий холодильного хранения, продажи дуриана в первом квартале выросли на 20% в год, а цены были на 30%-40% ниже, чем в предыдущие годы. В результате во многих магазинах дуриана не осталось в наличии.

Лю Минкун из Университета Гуанси отметил, что популярность дуриана из стран-членов АСЕАН среди китайских потребителей обусловлена целым рядом факторов, включая высокое качество продукта, сильные преимущества цепочки поставок, позитивные двусторонние отношения, бум электронной коммерции и логистических систем.

ИЖВ/ВИА

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