НОВОСТИ
В первом квартале было обнаружено более 20 миллионов предупреждений о кибератаках
Сетевые системы многих учреждений, организаций и предприятий подверглись атакам, в результате которых были похищены данные, изменен интерфейс и узурпированы права управления, сообщил То Ан Сo, подчеркивая конфиденциальную базу данных, размер которой составляет десятки гигабайт, а в течение трехмесячного периода произошла утечка данных.
Число преступлений, связанных с использованием киберпространства для азартных игр или организации азартных игр, также растет. Департамент уголовной полиции возбудил 42 дела в отношении 252 подозреваемых в участии в азартных играх на сотни миллиардов донгов.
Тем временем 377 человек были арестованы по подозрению в участии в 605 онлайн-мошенничествах, в результате которых у жертв выманили около 100 миллиардов донгов (более 4 миллионов долларов США).
Министерство общественной безопасности рекомендовало ведомствам, организациям и предприятиям повысить уровень кибербезопасности, а людям - объединить усилия для сообщения о преступлениях, а также проявлять благоразумие, чтобы не быть обманутыми.