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НОВОСТИ

В первом квартале было обнаружено более 20 миллионов предупреждений о кибератаках

В первом квартале 2024 года было обнаружено более 20 миллионов предупреждений о кибератаках, что на 33% больше, чем в прошлом году, сообщил официальный представитель Министерства общественной безопасности генерал-лейтенант То Ан Cо на регулярной пресс-конференции правительства 3 апреля. Только в марте было получено более 7 миллионов предупреждений, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце.

Сетевые системы многих учреждений, организаций и предприятий подверглись атакам, в результате которых были похищены данные, изменен интерфейс и узурпированы права управления, сообщил То Ан Сo, подчеркивая конфиденциальную базу данных, размер которой составляет десятки гигабайт, а в течение трехмесячного периода произошла утечка данных.

Число преступлений, связанных с использованием киберпространства для азартных игр или организации азартных игр, также растет. Департамент уголовной полиции возбудил 42 дела в отношении 252 подозреваемых в участии в азартных играх на сотни миллиардов донгов.

Тем временем 377 человек были арестованы по подозрению в участии в 605 онлайн-мошенничествах, в результате которых у жертв выманили около 100 миллиардов донгов (более 4 миллионов долларов США).

Министерство общественной безопасности рекомендовало ведомствам, организациям и предприятиям повысить уровень кибербезопасности, а людям - объединить усилия для сообщения о преступлениях, а также проявлять благоразумие, чтобы не быть обманутыми.

ВИА/ИЖВ

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