В Пекине состоялась торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама

Генеральный секретарь КПВ, Президент Вьетнама То Лам (справа) и Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии приветствия вьетнамского лидера в Пекине утром 19 августа. Фото: ВИA