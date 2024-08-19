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В Пекине состоялась торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама
Вьетнамский лидер и его супруга находятся с государственным визитом в Китае с 18 по 20 августа по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.
Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил своего вьетнамского коллегу подняться на почетную трибуну, и в честь этого был произведен салют из 21 пушки. Затем лидеры двух стран обошли строй почетного караула Народно-освободительной армии Китая.
После церемонии приветствия лидеры двух стран провели переговоры.