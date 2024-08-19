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В Пекине состоялась торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама

19 августа утром в Пекине Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой председательствовал на торжественной церемонии приветствия Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президента государства Вьетнама То Лама с супругой.
  Генеральный секретарь КПВ, Президент Вьетнама То Лам (справа) и Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии приветствия вьетнамского лидера в Пекине утром 19 августа. Фото: ВИA  
Церемония приветствия сопровождалась салютом из 21 пушки, что является самым высоким уровнем для главы государства.

Вьетнамский лидер и его супруга находятся с государственным визитом в Китае с 18 по 20 августа по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.

Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил своего вьетнамского коллегу подняться на почетную трибуну, и в честь этого был произведен салют из 21 пушки. Затем лидеры двух стран обошли строй почетного караула Народно-освободительной армии Китая.

После церемонии приветствия лидеры двух стран провели переговоры.

ВИА/ИЖВ

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