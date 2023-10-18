В Пекине состоялась встреча Президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Президентом России Владимиром Путиным

В Пекине (Китай) состоялась встреча Президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран выразили удовлетворение позитивным развитием традиционной вьетнамо-российской дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на политическом доверии и широком сотрудничестве. Они отметили значительные успехи, достигнутые за последнее время, такие как поддержание обменов на всех уровнях и продвижение совместной работы в различных областях, включая экономику и торговлю, оборону и безопасность, науку и технологии, образование, подготовку кадров, энергетику, а также обмены между людьми.

На встрече Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам всегда помнит о поддержке России как в прошлом, так и в настоящем. Далее он подчеркнул, что, проводя внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации, Вьетнам считает Россию одним из своих важнейших партнеров и стремится развивать всестороннее стратегическое партнерство двух стран во всех областях во имя их процветания и блага их народов.



Президент Вьетнама выразил признательность российским ведомствам и местным органам власти за помощь в строительстве статуи президента Хо Ши Мина в Санкт-Петербурге и выразил надежду, что Россия продолжит предоставлять стипендии вьетнамским студентам и укреплять расширять двусторонние культурные и межличностные обмены. Он также предложил создать более благоприятные условия для вьетнамской диаспоры в России.

Президент Путин отметил, что Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и пригласил Президента Во Ван Тхыонга посетить Россию в подходящее время.

Переговоры Президента Вьетнама Во Ван Тхыонга с Президентом России Владимиром Путиным.

Оба лидера согласились с тем, что в ближайшее время имеется много возможностей для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Президент Путин согласился с мнениями и оценками Президента Во Ван Тхыонга, особенно в отношении направлений и мер по развитию связей, включая укрепление взаимопонимания и политического доверия посредством визитов и обменов на всех уровнях, а также расширение сотрудничества в области экономики, торговли, безопасности, обороны, науки, технологий, культуры, образования, энергетики и других областей в соответствии с двусторонними соглашениями.

Они также обсудили использование двусторонних и многосторонних механизмов и рамок экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, включая межправительственную вьетнамо-российскую комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Пользуясь случаем, Президент Во Ван Тхыонг передал Президенту Путину приглашение посетить Вьетнам в ближайшем будущем, которое он с удовольствием принял./.

