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В парке Ле Тхи Риенг обнаружены и эксгумированы останки 29 павших бойцов

Военнослужащие действуют ответственно, оперативно, но при этом тщательно и кропотливо снимают каждый слой грунта в поисках малейших признаков останков. Каждый участок земли внимательно обследуется и проверяется, прежде чем его вывозят за пределы раскопа.
  Останки павших бойцов после эксгумации были доставлены в Дом памяти на территории парка Ле Тхи Риенг. Фото: ВИА  
По состоянию на 16:00 10 июля, спустя пять дней после официального начала поисковых, раскопочных и эксгумационных работ на территории парка Ле Тхи Риенг в городе Хошимине, Поисковая группа по эксгумации останков павших бойцов при Командовании города обнаружила и эксгумировала останки 29 павших бойцов, а также ряд предметов, принадлежавших погибшим.

Как сообщил представитель Командования города Хошимина, после двух дней расширения района поисков и раскопок на территории парка Ле Тхи Риенг (бывшее городское кладбище До Тхань) Поисковая группа по эксгумации останков павших бойцов при Командовании города дополнительно обнаружила и эксгумировала останки 18 павших бойцов, погибших в ходе наступления в праздник Тэт 1968 года. Только за 10 июля были обнаружены останки 13 павших бойцов и восемь комплектов личных вещей.

По данным, полученным на месте проведения работ 10 июля, военнослужащие поисковой группы Командования города Хошимина работают ответственно, оперативно, но при этом с большой тщательностью и кропотливостью снимают каждый слой грунта в поисках любых признаков останков павших бойцов. Каждый участок земли внимательно обследуется и проверяется, прежде чем его удаляют из раскопа.

После обнаружения останки павших бойцов документируются и фиксируются с помощью фотосъёмки, после чего их бережно и аккуратно извлекают и доставляют в зону осмотра, сбора останков и личных вещей, а также проведения цифровизации данных для установления личности павших бойцов под строгим контролем и руководством ответственных лиц.

Затем останки помещаются в специальные защитные материалы для сохранности и доставляются в мемориальную зону, где размещаются для прощания.

Генерал-майор Чан Ти Там, заместитель политического комиссара 7-го военного округа, руководитель Руководящего комитета по поиску, эксгумации и установлению личности останков павших бойцов 7-го военного округа, отметил, что руководство 7-го военного округа и города Хошимина совместно со всеми силами, участвующими в поиске и эксгумации останков павших бойцов, глубоко осознают свою ответственность и полны решимости успешно выполнить поставленную задачу, чтобы как можно скорее вернуть павших бойцов их семьям и на родную землю.

ИЖВ/ВИА

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