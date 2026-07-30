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НОВОСТИ

В парке Ле Тхи Риенг обнаружены и собраны останки 150 павших бойцов

По данным военного командования Хошимина, с начала раскопок, стартовавших 23 июня, в парке Ле Тхи Риенг поисковые группы обнаружили останки 150 павших бойцов.
  Ветераны отдают дань памяти своим павшим товарищам, останки которых обнаружены и собраны в парке Ле Тхи Риенг в городе Хошимине. Фото: ВИА  
По состоянию на 16:00 29 июля были эксгумированы останки 128 военнослужащих из отдельных захоронений и ещё 22 — из четырёх братских могил. Кроме того, найдены их личные вещи.

29 июля поисковые группы продолжили раскопки на втором участке поисковых работ в парке - в зоне B. Одновременно они расширили район работ, переместив более 30 кубометров грунта из первой траншеи с захоронениями в зоне A и 20 кубометров - из траншеи в зоне B, чтобы получить доступ к местам, где предположительно находятся другие останки павших бойцов.

Военное командование Хошимина также установило над участком раскопок в зоне B большой защитный навес, чтобы улучшить условия работы и обеспечить безопасность в ходе поисковых работ, а также создать условия для бережного и уважительного извлечения останков павших бойцов.

В течение дня в зоне B были обнаружены и подняты на поверхность останки ещё шести павших бойцов. При останках четырёх из них были найдены личные вещи.

В настоящее время военное командование Хошимина ведёт подготовку к переносу мемориальной стелы, расположенной в районе поисковых работ, чтобы создать условия для дальнейшего проведения раскопок в зоне A.

Компетентные органы намерены расширить район поисков и обнаружить все оставшиеся останки павших бойцов, чтобы вернуть их на родную землю, отдавая дань их самопожертвованию и выражая глубокое уважение Партии, местных властей, вооружённых сил и жителей Хошимина.

ИЖВ/ВИА

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