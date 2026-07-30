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В парке имени Ле Тхи Риенг обнаружены и собраны останки 150 павших бойцов
29 июля поисковые группы продолжили раскопки на втором участке поисковых работ в парке - в зоне B. Одновременно они расширили район работ, переместив более 30 кубометров грунта из первой траншеи с захоронениями в зоне A и 20 кубометров - из траншеи в зоне B, чтобы получить доступ к местам, где предположительно находятся другие останки павших бойцов.
Военное командование Хошимина также установило над участком раскопок в зоне B большой защитный навес, чтобы улучшить условия работы и обеспечить безопасность в ходе поисковых работ, а также создать условия для бережного и уважительного извлечения останков павших бойцов.
В течение дня в зоне B были обнаружены и подняты на поверхность останки ещё шести павших бойцов. При останках четырёх из них были найдены личные вещи.
В настоящее время военное командование Хошимина ведёт подготовку к переносу мемориальной стелы, расположенной в районе поисковых работ, чтобы создать условия для дальнейшего проведения раскопок в зоне A.
Компетентные органы намерены расширить район поисков и обнаружить все оставшиеся останки павших бойцов, чтобы вернуть их на родную землю, отдавая дань их самопожертвованию и выражая глубокое уважение Партии, местных властей, вооружённых сил и жителей Хошимина.